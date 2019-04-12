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من المحتمل أن يحتوي هاتف أبل أيفون Apple iPhone القادم على ميزة مبتكرة، تجعله يستشعر رائحة أنفاسك وجسمك، وينبهك بضرورة الاستحمام ووضع مزيلات العرق، وذلك بعد تسجيل أبل Apple لبراءة اختراع لنظام من المستشعرات تتعرف على العناصر الكيميائية في الجو المحيط بها، وتلتقط روائحها.
وتعني براءة اختراع أبل في الأساس بالتقاط الغازات الخطرة، مثل ثاني أكسيد الكربون، وهتستخدم أبل قدرات الذكاء الاصطناعي AI في النظام الجديد لتحسين قدرته على التعرف على الروائح.
وكعادتها، لم تعلن أبل عن نيتها دمج تلك التقنية في أي من منتجاتها القادمة، ومنها هاتف أيفون الجديد المقرر الكشف عنه في سبتمبر القادم، لكن يأمل كثيرون أن يحتوي الأيفون الجديد على هذه الميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ميزة مبتكرة جديدة في هاتف أيفون القادم.. يشعر برائحة أنفاسك وعرق جسمك وينبهك لوضع مزيل عرق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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