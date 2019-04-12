أمازون لديها الآلاف من الموظفين الذين يستمعون لما تقوله لمساعدها الرقمي Alexa

فاطمة أيت طالب - دبي - مفهوم مكبرات الصوت الذكية جيد، ولكن هناك في الواقع بعض المخاوف المشروعة التي لدى البعض، مثل ما إذا كانت الشركات تستمع إليك وما إذا كانت تسجل ما تقوله لجهازك. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين لديهم مثل هذه المخاوف، فقد ترغب في إعادة التفكير فيما إذا كان من الأفضل الإحتفاظ بمكبر الصوت الذكي في منزلك أم لا.

هذا لأنه وفقا لتقرير صدر اليوم من وكالة الأنباء بلومبورج، فيبدو أن لدى شركة أمازون فريق عمل يتآلف من آلالاف الموظفين الذين يستمعون إلى ما تطلبه من المساعد الرقمي Alexa التابع لها والذي يمكن أن تجده في جميع مكبرات الصوت الذكية، Amazon Echo. الآن قبل أن تشعر بالقلق الشديد، فيبدو أن شركة أمازون تقوم بذلك لتحليل الكلام في محاولة لتحسين Alexa، بدلا من التجسس على العملاء لبيع معلوماتهم الشخصية.

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أكدت شركة أمازون أن هذا صحيح في بيان رسمي قالت فيه : ” نحن نستوضح فقط عينة صغيرة للغاية من التسجيلات الصوتية لـ Alexa من أجل تحسين تجربة العملاء “. وتضيف الشركة : ” لدينا ضمانات تقنية وتشغيلية صارمة، ولدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع إساءة إستخدام نظامنا. لا يتمتع الموظفون بوصول مباشر إلى المعلومات التي يمكن أن تحدد هوية الشخص أو الحساب كجزء من سير العمل “.

يُبرِز التقرير أيضًا كيف يمكن أن يكون هذا في أغلب الأحيان عملاً عاديًا إلى حد ما لأن معظم الطلبات مملة جدًا. كانت هناك بعض الحالات التي يمكن فيها سماع أجزاء من المحادثات المزعجة، ولكن من الواضح أن أمازون لديها سياسات معمول بها لمساعدة الموظفين على التعامل مع مقاطع الصوت المحزنة.