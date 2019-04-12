الفيسبوك تؤجل مرة أخرى عملية إطلاق ميزة ” Clear History “

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين Facebook F8 خلال العام الماضي، أنه سيتم إطلاق أداة جديدة تدعى ” مسح سجل التصفح | Clear History ” للمستخدمين. ستسمح هذه الأداة للمستخدمين بحذف سجل التصفح في حساباتهم. كان من المفترض أن يتم إطلاق هذه الميزة في العام الماضي ولكن تم تأجيلها إلى ربيع العام 2019. وقد أكدت الشركة الآن أنها قررت تأجيل هذه الميزة مرة أخرى.

أكد نائب قسم النزاهة في شركة الفيسبوك، السيد Guy Rosen اليوم أنه تم تأجيل إطلاق أداة ” Clear History ” إلى غاية خريف العام 2019. والسبب في هذا التأخير هو حاجة المهندسين في الشركة لمزيد من الوقت لضمان أن تعمل هذه الميزة كما ينبغي.

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ووفقا للسيد Guy Rosen، فقد صرح بالقول : ” إننا نعمل على إعادة هندسة أنظمتنا، وكيف نقوم بمعالجة تلك البيانات حتى نتمكن من القيام بها بشكل صحيح “، وأضاف : ” لهذا السبب يستغرق الأمر وقتًا أطول مما كان متوقعًا “. هذه الميزة ستتطلب أشهرًا من العمل، ولا سيما أن مارك زوكربيرج نفسه قال في العام الماضي أنه سينتهي العمل على الأداة في غضون شهور.

لم يتم تقديم تاريخ محدد، لذلك لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يكون الإطار الزمني الجديد دقيقًا وأن تصل الأداة قبل إنتهاء العام. ربما ستكشف لنا الفيسبوك عن المزيد من التفاصيل حول الأداة في مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8 القادم.