جوجل تتيح الآن لهواتف الأندرويد العمل كمفاتيح أمان لحماية حسابات المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي -

من الجيد دائمًا تفعيل ميزة التحقق على مرحلتين في حساباتك لإحباط محاولات الخداع. تتضمن أشكال التحقق على مرحلتين إصدار الإشعارات والرموز عبر الرسائل النصية القصيرة. مع ذلك، يمكن للمتطفلين حل هذا القيد من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة المصممة لسرقة بيانات الإعتماد. وبالتالي، تعتبر شركة جوجل أن مفاتيح الأمان التي تستند على معايير FIDO هي أقوى حماية ضد هذه المحاولات، وبالتالي فهي تسمح الآن بإستخدام هاتف الأندرويد الخاص بك كمفتاح أمان.

تعتبر جوجل أن مفاتيح الأمان هي الأقوى والأكثر مقاومة للخداع في ميزة التحقق على مرحلتين في السوق. تحمي المفاتيح الفعلية حسابات المستخدمين من المحتالين عن طريق مطالبتهم بالنقر فوق مفاتيحهم أثناء محاولة تسجيل الدخول التي يتم تمييزها على أنها غير معروفة أو مشبوهة.

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بدءًا من اليوم، في المرحلة التجريبية، يمكن إستخدام هاتف الأندرويد الخاص بك كمفتاح أمان. هذه الميزة مدمجة في الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 7.0 وما فوق، مما يجعلها أكثر ملاءمة للإستخدام لتوفير الحماية القوية دون الحاجة إلى حمل مفاتيح أمان إضافية. يمكن إستخدام جهاز الأندرويد لحماية حساب جوجل الشخصي وكذلك حسابات Google Cloud في العمل.

لتفعيل مفتاح أمان الهاتف، يحتاج المستخدمون إلى هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد 7.0 أو إصدار أعلى وحاسوب مزود بتقنية البلوتوث يعمل بنظام ChromeOS أو MacOS أو Windows 10. يجب على المستخدمين أولاً إضافة حساب جوجل الخاص بهم إلى هواتفهم، والتأكد من أنهم قاموا بتفعيل ميزة التحقق على مرحلتين، والقيام بعد ذلك بالذهاب إلى الإعدادات والنقر على خيار إضافة مفتاح الأمان ” Add Security Key “.

يمكنهم بعد ذلك إختيار جهاز الأندرويد الخاص بهم من قائمة الأجهزة المتاحة وهذا كل شيء. عند تسجيل الدخول، يتعين على المستخدمين التأكد من تفعيل البلوتوث على الهاتف والجهاز الذي يقومون بتسجيل الدخول إليه.