الهاتفين ZenFone Max Pro M1 و ZenFone Max M2 يتذوقان أخيرًا طعم Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت شركة Asus أنها ستقوم بإصدار تحديث Android 9 Pie للهواتف Asus Zenfone Max Pro M1 و Asus Zenfone Max Pro M2 و Asus Zenfone Max M2 بحلول اليوم 15 أبريل. حسنًا، كما وعدتنا تمامًا، فقد بدأت شركة Asus اليوم بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين ZenFone Max Pro M1 و ZenFone Max M2.

تحديث Android 9 Pie متوفر حاليًا للهاتفين ZenFone Max Pro M1 و ZenFone Max M2 في الهند ويحمل البنية رقم 16.2017.1903.050 في حالة الهاتف Zenfone Max Pro M1، والبنية رقم 16.2018.1903.37 في حالة الهاتف Zenfone Max M2. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، فهذا التحديث يجلب معه كذلك إصلاحات أمنية أحدث، ولكن لم يتم الكشف بصراحة ما إذا كانت الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل أم لا.

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تقوم شركة Asus بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتفين المذكورين آنفًا عبر الهواء، وقد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أسبوعين قبل أن يصل إلى جميع الوحدات، على الأقل في الهند. وبالنسبة للهاتف Zenfone Max Pro M2، فهو لم يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie حتى الآن. وبالتالي، دعونا نرى ما إذا كان هذا الهاتف سيتذوق بدوره طعم Android 9 Pie بحلول 15 أبريل.