شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل أول صورة له.. إزاى عرف العلماء أن فى ثقوب سوداء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء من التقاط أول صورة حقيقية للثقب الأسود مؤخرًا، ولكنهم اكتشفوا أول ثقب أسود فى عام 1964، فكيف حدث ذلك وكيف عرف العلماء وجود الثقوب السوداء خاصة أنها مظلمة.

وفقًا لما ذكرته وكالة "ناسا" على موقعها الرسمى، فلا يمكن رؤية الثقب الأسود لأنه يسحب كل الضوء إلى المنتصف، لكن تمكن العلماء من رؤية كيف تؤثر الجاذبية القوية على النجوم والغاز حول الثقب الأسود، ومن هنا استطاعوا اكتشاف أول ثقب أسود ودراسة النجوم لمعرفة ما إذا كانوا يدورون حول الثقب الأسود أو يدور حولها.

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وعندما يكون الثقب الأسود والنجم قريبان من بعضهما البعض، يتم إنتاج ضوء عالي الطاقة، هذا النوع من الضوء لا يمكن رؤيته بعيون الإنسان، ويستخدم العلماء الأقمار الصناعية والتلسكوبات في الفضاء لرؤية الضوء عالي الطاقة.



هل يمكن للثقب الأسود تدمير الأرض؟ هل يمكن للثقب الأسود تدمير الأرض؟ الثقوب السوداء لا تتجول في الفضاء تأكل النجوم والأقمار والكواكب، ولن تسقط الأرض في ثقب أسود لأنه لا يوجد ثقب أسود قريب بما فيه الكفاية من النظام الشمسي حتى تقوم الأرض بذلك.

وحتى لو كان هناك ثقب أسود بنفس الكتلة التي توجد بها الشمس لتحل محل الشمس، فإن الأرض لا تسقط فيها، كما أنه لن تتحول الشمس أبدًا إلى ثقب أسود، فالشمس ليست نجمة كبيرة بما يكفي لصنع ثقب أسود.