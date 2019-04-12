الأرصاد: طقس الجمعة معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوباً والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كتب: أحمد حامد دياب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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