شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان ميأثرش على صحتك.. اعرف إزاى ممكن تستخدم التليفون بشكل آمن فى 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض لإشعاع الهاتف المحمول أمر سىء جدًا، وله الكثير من الأضرار الصحية، خاصة عند استخدام الهاتف بالقرب من رأسك أو جسمك، فيمكنك امتصاص أكثر من 50٪ من طاقة التردد اللاسلكي المنقولة فى ذلك الوقت.

من هنا عليك أن تهتم باتخاذ خطوات وقائية لحماية نفسك وتقليل تعرضك لها، وهذا ما نقدمه لك فى 8 خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "pongcase" التكنولوجى.

1- تجنب الاتصال بالجسم سواء الأذن أو بالقرب من القلب والمخ.

2- اكتب رسائل نصية أكثر من المكالمات الهاتفية.

3- استخدم السماعة أو وضع مكبر الصوت.

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4- اجعل المكالمات أقصر فى المدة.

5- الحد من استخدام الاطفال للهاتف.

6- تبديل الجانبين من الرأس عند التحدث.

7- تجنب استخدام الهاتف عند الإشارة المنخفضة للشبكة.

8- استخدام وضع الطائرة عند عدم استخدامك للهاتف.