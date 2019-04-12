شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن.. مفتاح الصوت فى هاتفك الأندرويد يمكنه فتح حساب جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جعلت جوجل عملية التحقق من خطوتين أسهل لمستخدمي أندرويد، فيمكن استخدام هواتف أندرويد التي تعمل على الإصدار 7.0+ Nougat أو الأحدث، بطريقة جديدة كمفتاح أمان فعلي لتأكيد هوية المستخدم عند تسجيل الدخول إلى حساب جوجل باستخدام متصفح كروم.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، عند المطالبة بالتأكيد على الهوية لفتح الحساب، سيقوم المستخدمون ببساطة بالضغط على زر التحكم في الصوت على هواتفهم للتحقق من محاولة تسجيل الدخول الخاصة بهم.

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وسيتعين على المستخدمين تنشيط مفتاح الأمان على أجهزتهم قبل أن يعمل، وهو متوافق فقط مع متصفحات كروم التي تعمل بتقنية بلوتوث Chrome OS وmacOS X وWindows 10.

أما باقى المستخدمين الذين لديهم متصفح غير كروم فيمكنهم التحقق بطريقة أخرى من خطوتين مثل تلقي رمز SMS أو استخدام تطبيق Google Authenticator.