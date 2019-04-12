شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حقائق غريبة عن الثقب الأسود.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثقب الأسود هو المساحة المظلمة التى لا يمكنك رؤيتها ولكنها ترى كل ما يقترب منها وتبتلعه بحيث لا يفلت منها مرة أخرى، ولعل ما يظهر وجودها هو مدى قوة الجاذبية الهائلة في الثقب الأسود التى تؤثر على مدارات النجوم القريبة والغازات، وحاليًا يمكن تصويرها حيث خرجت لنا أول صورة لثقب أسود حقيقى.

ووفقًا لما ذكره موقع "mnn" العلمى، فإن هناك 5 معلومات غريبة تدور حول الثقب الأسود:

1. الثقوب السوداء تشوه الوقت والفضاء من حولها.

2. الثقوب السوداء تأتي في أحجام مختلفة منها صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم.

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3. هناك الكثير من الثقوب السوداء لدرجة أن قد لا تستطيع عدها أبدًا، ففى مجرة درب التبانة فقط يوجد 100 مليون ثقب أسود.

4. الثقوب السوداء الفائقة الكتلة تلد النجوم وتحدد عدد النجوم التي تحصل عليها المجرة.

5. من الممكن تصوير الثقوب السوداء حاليًا بعد أن تم اكتشافها أول مرة فى عام 1964.