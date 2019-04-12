شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يخطط لإطلاق محتوى تفاعلى لمنافسة نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد موقع يوتيوب لطرح محتوى تفاعلى جديد، فى محاولة لمنافسة نتفليكس بعد إطلاقها لفيلمها التفاعلى Bandersnatch، القائم على رحلة مطورى الألعاب الشباب، إذ يطور الموقع المملوك لجوجل قسم جديد مخصص لصنع المحتوى والذى سيترأسه بن ريلس.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المأمول أن يؤدى إنشاء محتوى فريد للموقع لجلب المزيد من المستخدمين والمزيد من الأموال من المعلنين.

قالت سوزان دانييلز، رئيسة قسم البرمجة الأصلية فى YouTube، إن الشركة لديها "أدوات وفرص جديدة ومذهلة لإنشاء قصص متعددة الطبقات وتفاعلية".

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لم يعلن "يوتيوب" عن جدول زمنى لطرح هذه المزايا الجديدة، إلا أن الموقع بدأ بالفعل التركيز على الواقع والبث التليفزيونى المباشر وتنسيق مكتبة للمحتوى التفاعلى، والتى ستحتاج إلى استثمارات كبيرة من شركة جوجل الأم.