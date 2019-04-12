نقوم بتحميل التطبيقات القديمة الأكثر روسخًا، ولكننا نحب الألعاب الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن الآن في الغالب نقوم بتحميل التطبيقات التي يبلغ عمرها حوالي 5 سنوات، كما يقول رئيس القسم التقني في شركة Hulu، السيد Eric Feng.

يبلغ عمر أفضل 30 تطبيق في متجر iTunes App Store في المتوسط 1853 يومًا وهو ما يعني خمس سنوات مقارنة بـ 625 يومًا في العام 2014. وهذا يعني أن الأشخاص يختارون تحميل التطبيقات الأكثر رسوخًا بدلاً من التطبيقات الحديثة. وبالطبع، التطبيقات الأكثر رسوخًا تشمل Facebook و Instagram و Google Maps و Spotify وما شابه ذلك.

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القصة هي نفسها على متجر Google Play Store، فمتوسط عمر أفضل 30 تطبيق على متجر جوجل يبلغ 4 سنوات هذا العام في حين كان يبلغ 18 شهرًا فقط في العام 2014. ومع ذلك، هذا الإتجاه ينعكس كليًا عندما يتعلق الأمر بالألعاب، فنحو 85 في المئة من أفضل الألعاب على متاجر التطبيقات المذكورة آنفًا مضى على إطلاقها أقل من عامين. تزداد تكلفة بعض الألعاب المحمولة، لذا تستمر إيرادات متاجر التطبيقات في النمو، على الرغم من الإنخفاض الأخير على مستوى التحميلات.