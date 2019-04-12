Mozilla تختبر ميزات جديدة لحظر البصمة وسكريبات تعدين العملات الرقمية على المتصفح Firefox

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل Mozilla جلب المزيد من ميزات منع التعقب إلى المتصفح Firefox. وكشفت الشركة مؤخرًا أنها تختبر ميزة جديدة لمكافحة التعقب والتي لن تسمح لمواقع الويب بعد الآن بترقيم متصفحات المستخدمين إذا جاز التعبير لمنعها من تتبعهم حتى بعد محو ملفات تعريف الإرتباط ( الكوكيز ) الخاصة بهم. وعلاوة على ذلك، فهي تختبر أيضًا منع تعدين العملات الرقمية على مواقع الويب.

وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فهناك بعض المواقع التي تقوم بتجميع تفاصيل صغيرة حول إعدادات نظام المستخدم لتمييز متصفحه، ومن بين هذه التفاصيل الصغيرة التي يتم تجميعها نذكر نظام التشغيل ونوع الخط وحجم الشاشة. يمكن إستخدام هذه البيانات لإنشاء بصمة فريدة إذا جاز التعبير للمستخدم حتى في حالة إذا قام بتفعيل خاصية منع التتبع. ويمكن بعد ذلك إستخدام تلك البصمة الفريدة لتتبعه عبر الموقع.

يجري الآن إختبار ميزة منع التعقب في المتصفح Firefox، وهي الميزة التي لن تسمح لمواقع الويب بالقيام بما ذكرناه أعلاه. وقالت شركة آبل أيضًا في حدث WWDC 2018 الذي أجرته في العام الماضي أنها ستقوم بإضافة ميزة مماثلة إلى المتصفح Safari.

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لا تزال سكريبتات تعدين العملات الرقمية المخفية تمثل مشكلة عبر الإنترنت. تخفي بعض المواقع سكريبتات تعدين العملات الرقمية على صفحات الويب الخاصة بها والتي تقوم بإستخدام موارد الحواسيب الخاصة بالمستخدمين لتعدين العملات الرقمية طالما أنه موجود على الموقع، ولكن سيعمل المتصفح Firefox الآن على حظر تعدين العملات الرقمية بشكل صريح. عمومًا، هذه الميزات الجديدة متوفرة حاليًا في النسخة التجريبية الأحدث من المتصفح Firefox. يتم تعطيل هذه الميزات إفتراضيًا ويجب تفعيلها يدويًا من قائمة التفضيلات ” Preferences “.