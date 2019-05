شبكة تويتر تقلص عدد الحسابات التي يمكنك متابعتها في اليوم الواحد

فاطمة أيت طالب - دبي - على غرار الشبكات الإجتماعية الشهيرة، فإنه يتعين على شبكة تويتر بدورها التعامل مع المحتالين الذين يحاولون إيجاد وسيلة للتغلب على أنظمتها لتحقيق الربح السريع على المنصة. كشفت الشركة النقاب عن إجراء جديد ضد الأشخاص الذين يقومون بنشر المحتوى المزعج والإحتيالي من خلال الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنك متابعتهم في اليوم الواحد. سبق لشبكة تويتر أن سمحت للمستخدمين بمتابعة ما يصل إلى 1000 حساب في اليوم الواحد.

لن يحتاج أي مستخدم معقول لشبكة تويتر إلى متابعة 1000 حساب في اليوم الواحد مما يجعل هذا الحد منطقيًا. الآن، قررت شبكة تويتر تقليص هذا الحد إلى 400 حساب فقط. هذا هو عدد الحسابات الجديدة التي يمكن لمستخدمي تويتر الآن متابعتها في اليوم الواحد.

تقول تويتر أنها قامت بهذه الخطوة للتضييق على الأشخاص الذين يستخدمون تكتيك ” زحف المتابعين “. يتم إستخدام هذا التكتيك من قبل العديد من الأشخاص بحيث يقومون بمتابعة عدد كبير من الأشخاص على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين عدد متابعيهم بعد ذلك.

في هذه الحالة، كان من السهل على هذه الفئة من المستخدمين تطبيق هذا التكتيك في ظل الحد الأقصى السابق البالغ 1000 حساب. حتى مع الحد الأقصى البالغ 400 حساب، يجب ألا يرى المستخدم العادي الكثير من التأثير، فمعظمهم لن يقوموا بمتابعة 400 حساب جديد كل يوم. قد يجادل البعض بأن هذا لا يزال مرتفعًا للغاية وأنه يجب تخفيضه أكثر، ولكن لم تظهر شبكة تويتر أي مؤشرات تلمح إلى أنها ستقوم بذلك.

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.