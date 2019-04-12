شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعين بالأبراج لاستهداف مستخدميها بعلامة نجمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت شركة أمازون على استخدام الأبراج فى جذب مستخدميها حصريًا لأعضاء خدمة "prime"، فتعد الأبراج بمثابة مخطط تسويقى يهدف إلى دفع المشتركين إلى أمازون.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فبينما يبدو أن الخدمة قد ظهرت مؤخرًا، إلا أنها كانت موجودة منذ عدة أشهر مع إطلاق الإصدار الأول في يناير.

Advertisements

وبدأت أمازون فى فعل ذلك من خلال إرسال بريد إلكترونى بعبارات لكل برج من أمثلة "إن اتباع الحدس الخاص بك لن يؤدي إلا إلى حدوث مشكلة لك؛ بدلاً من ذلك، التزم بالمنطق، وازن إيجابيات وسلبيات كل خيار، وخطط بعناية لكل خطوة"، "النظر قبل القفز يستغرق وقتًا أطول من الغوص أعمى، لذلك وفر الوقت والمال مع برايم الآن".

وعبر العديد من المستخدمين عن ارتباكهم حول أبراج برايم على تويتر، بينما قال آخرون إنهم شعروا بالانزعاج من محاولات أمازون العلنية لاستخدام علم التنجيم كوسيلة للتسويق المستهدف.