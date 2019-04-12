3 ملفات يمكنك أن تمسحها لـ توفير المساحة على ويندوز

فكرة توفير المساحة على ويندوز واحدة من الأفكار التي ظلت تلوح في أفق الكثيرين لفترة طويلة من الزمن وهي واحدة من الأمور التي يقوم بها الكثيرون بشكل دوري، فهناك من يقوم بمسح ملفات الذاكرة وهناك من يقوم بإعادة النظر إلى مكتبة ملفاته وتنظيفها من الملفات التي لا يحتاج إليها بشكل دوري .

ولكن أحد مشاكل الويندوز وأنظمة التشغيل بشكل عام أنها تقوم بتخزين الكثير من الملفات بشكل تلقائي دون أن ترجع لك وفي الأغلب تكون ملفات قد لا تكون في حاجتها بشكل دوري ويمكن أن تستغني عنها دون أن تشعر بأي مشاكل أو تواجه أي مشاكل مع نظام التشغيل .

وكعادتنا سنقوم بتقديم 3 ملفات من هذه النوعية يمكنك التخلص منها بسهولة دون أن تواجه اي مشاكل .

ملفات يمكن إزالتها لتوفير المساحة على ويندوز

تتكون هذه الملفات في اغلبها من أماكن يخزن فيها الويندوز معلومات مؤقتة أثناء إستخدامك للإنترنت كمثال أو اثناء إستخدامك للجهاز بشكل عام مثل الـ Temp وملفات الويندوز القديم قبل الترقية وغيرها من الأمور وهذه هي الملفات التي سنقوم بإزالتها .

ملفات الـ Hibernation

هذه ملفات يقوم الويندوز بتخزينها إذا قمت بإدخال الجهاز مباشرة ً في وضع الـ Hibernation – السبات – وهي بشكل أساسي تكون كل الملفات التي كنت تعمل عليها قبل أن تجعل الويندوز يدخل في هذا الوضع، الفكرة الأساسية من السبات هي أنك تستطيع إيقاف الجهاز فأي وقت وإعادة تشغيله لتعيد العمل من المكان الذي وقفت فيه دون أن تفقد اي عمل قمت به بالطبع هذه الملفات تأخذ مساحة من قرص الـ C .

لتتمكن من إزالة هذه الملفات كل ما عليك فعله هو فتح الـ Powershell في وضع الـ Admin

ومن ثم كتابة الامر التالي :

powercfg.exe /hibernate off

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فورما تقوم بكتابة هذا الامر فإن وضع السبات سيتوقف وسيقوم النظام تلقائياً بمسح كل الملفات التي تم تخزينها من وضع السبات .

ملفات Temp

هذه الملفات أشهر من نار على علم والكثير يقوم بمسحها ولكن البعض لازال يتخوف من مسحها وقد يواجه مشاكل في مسحها، هذه الملفات غير مفيدة بالمرة ولا تقوم بأي شيء إلا أخذ المزيد من المساحة من جهازك بإستمرار ويمكنك بسهولة جداً مسحها كأنك تقوم بمسح ملف من على سطح المكتب .

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الملف الموجود به الملفات المؤقتة وستجده في العنوان التالي :

C:\Windows\Temp

ومن ثم تحديد كل الملفات ومسحها بشكل دائم .

ملفات الويندوز القديمة

عندما تقوم بالترقية إلى نسخة ويندوز 10 أو نسخة حديثة من الويندوز يقوم النظام بحفظ مجموعة من الملفات القديمة الخاصة بجهازك وملفات الويندوز تحديداً في ملف يدعى Windows.OLD، هذا الملف بإختصار يضم كافة الملفات القديمة الموجودة في نسخة ويندوز القديمة خاصتك، بالطبع إن كنت تمتلك مساحة كبيرة يمكنك الإحتفاظ بالملف للإستفادة منه ولكن إن لم تكن تمتلك مساحة كافة وتحتاج إلى توفير المساحة على ويندوز يمكنك مسحه بسهولة .

موقع الملف ستجده في العنوان التالي : C:\Windows.old

تنبيه : يقوم الويندوز بحذف هذه الملفات تلقائياً بعد عشرة ايام من تثبيت النسخة الجديدة لذا قد لا تجدها موجودة في جهازك إن كنت تستخدمها منذ فترة .

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