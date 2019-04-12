كيف تعرف موديل اللوحة الأم Motherboard الخاصة بجهازك من داخل الويندوز...

اللوحة الأم Motherboard هي المكون الأساسي الجوهري والغراء الذي تلتقص به كل المكونات الأخرى في جهاز الكومبيوتر خاصتك أيا ً كان نوعه ، فهذه اللوحة هي ما يجمع معا ً كل القطع وهي التي توصل كل القطع معاً لتكمل عملها ولتخرج لنا بتشغيل نظام التشغيل والمهام المختلفة التي نحتاجها من الجهاز .

وليس هذا فقط فقد تطورت اللوحة الأم Motherboard لتحمل مكونات خاصة بها بداخلها ولتغنيك عن شراء قطع إضافية لجهازك، وعلى حسب ثمن اللوحة الأم وتكلفتها فإنها ستحمل قطع مختلفة بدايةً من كرت شاشة مدمج مهما كانت قوته وإنتهاءاً ببطاقة صوت مدمجة وربما بطاقة Wifi أيضاً وأمور كثيرة أخرى .

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بالطبع هذا الأمر مريح ومفيد للغاية ولكنه يتحول إلى مصدر إزعاج عندما تقوم بتثبيت نظام تشغيل ويندوز جديد وتحاول أن تثبت كل التعريفات الخاصة بالقطع المختلفة وتجد أن لوحتك الأم تحمل اكثر الأجهزة وتكون في حاجة لتحميل تعريفاتها كلها أو ربما تريد تحديث برامج الـ Bios وغيرها من الأمور ولكن مع الأسف لا تتذكر موديل اللوحة الأم الخاص بك ، وهنا يكمن الإزعاج فستجد أنك في حاجة لفتح جهازك لقراءة موديل ونوع اللوحة الأم بنفسك .

شخصيا ً وجدت نفسي في هذا الموقف أكثر من مرة ووقتها كنت أتمنى أن أعرف هذه الطريقة التي توفر عليك الكثير من الوقت وتسمح لك بمعرفة نوع وموديل اللوحة الأم Motherboard وتاريخ إصدارها وغيرها من البيانات من داخل الويندوز نفسه .

طريقة معرفة نوع اللوحة الأم Motherboard :

هذه الطريقة تعتمد بشكل اساسي على أمر صغير تقوم بكتابته داخل الـ CMD أو مدخل الأوامر الخاص بالويندوز وسوف يقوم بإظهار بيانات مختلفة عن اللوحة الأم مثل نوعها والمصنع والإصدارة والرقم الكودي لها أيضاً .

في البداية قم بفتح الـ CMD

ثم قم بنسخ الأمر التالي وكتابته داخل النافذة الخاصة به

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wmic baseboard get product, manufacturer, version, serialnumber

الآن ستظهر لك كل بيانات اللوحة الأم من خلال هذه النافذة بشكل أساسي مثل الصورة بالأسفل :

طريقة إضافية :

إن كنت لا تريد الدخول في كل هذه الأمور وكتابة كل هذه الأوامر يمكنك ببساطة التوجه إلى برنامج يدعى System Information app ومنه سترى كل البيانات الخاصة بجهازك وللوصل إليه كل ما عليك فعله هو كتابة إسم البرنامج في قائمة Run لتظهر لك نافذة البرنامج بالشكل التالي :

بالطبع يمكنك ايضاً إستخدام برامج الطرف الثالث ولكن هذه الطرق أسهل وأسرع في الوقت والموجهود .