تكنولوجيا: تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر

تحطمت المركبة الفضائية الإسرائيلية “بريشيت” Beresheet أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر، إثر عطل في محركها الرئيس.

Advertisements

وأرادت إسرائيل اللحاق بقائمة الدول التي حققت هبوطا ناجحا على القمر، وهي الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وقصدت عبر مشروعها الأول الممول من القطاع الخاص، المركبة الفضائية “بريشيت” (وتعني بالعبرية التكوين)، الهبوط على القمر والتقاط الصور والقيام بتجارب عملية، غير أنها لم يكتب لها إتمام المهمة بنجاح.

واستغرقت “بريشيت” ما يقرب من 7 أسابيع في رحلتها إلى القمر، قطعت خلالها مسافة 380 ألف كيلومتر تقريبا، وأصبحت بالفعل على ارتفاع 15 كيلومتر من سطحه، قبل تحطمها.

وتكلفت المركبة الفضائية الإسرائيلية 100 مليون دولار تقريبا (حوالي 1.7 مليار جنيها مصريا)، وهي مشروع تعاون بين مؤسسة “سبيسيل” SpaceIL، غير الربحية والممولة من القطاع الخاص، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI، التي تنتج أنظمة جوية وفضائية لكلا الاستعمال العسكري والمدني.

ومحرك المركبة الفضائية الإسرائيلية، والذي تسبب في الكارثة، هو محرك بريطاني، طورته شركة “نامو” Nammo، ومقرها باكينجهامشير جنوب شرق إنجلترا، واستطاع بالفعل توفير القوة اللازمة لوصول المركبة الفضائية إلى القمر على نحو يثير الإعجاب، لكنه تسبب في النهاية في وأد الحلم الإسرائيلي بتحقيق هذا الإنجاز.