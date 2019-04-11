شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. روبوت يفرز الورق والبلاستيك عن طريق اللمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت إحدى شركات التكنولوجيا البريطانية روبوتا جديدا للعمل فى مجال إعادة التدوير، والذى كان من الصعب القيام به من قبل لأن الروبوتات قد لا يتمكنون من التفرقة بين العلب والورق المقوى وغيرها من المواد التى يتم تصنيفها خلال عملية إعادة التدوير، ولكن حاليًا تم ابتكار روبوت يتمكن من فرز الورق والبلاستيك عن طريق اللمس.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن الروبوت يستخدم أجهزة استشعار في يده لتحديد طبيعة العنصر وبناء عليه يقم بترتيبه وفقًا لذلك.

ويقوم المستشعر أيضًا بقياس حجم الكائن، بينما يحدد مستشعران للضغط مدى القوة التى يحتاجها هذا الكائن للسحق سواء كان ورقى ويمكن سحقه سريعًا أو بلاستيك أكثر صلابة.

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ويتضمن كل إصبع في يد الروبوت أدوات مساعدة، ما يسمح بحركة أكثر ديناميكية من يد الإنسان الآلى النموذجي دون الحاجة إلى اللجوء إلى ضواغط الروبوتات اللينة.

أما عن دقة الروبوت فهى 85 % عندما تكون الأجسام ثابتة، ولكن دقة 63 % فقط مع عندما تكون متنقلة، في حين أن هناك تحسينات جارية.

ولعل الجيد بشأن هذا الروبوت هو أنه يمكن أن يحرر عمال النفايات من التعامل مع المهام الأكثر أمانًا وأكثر متعة بينما يتحمل الخطوات الأخرى، وقد يقلل أيضًا من تكاليف المدن وكمية المواد التى يمكن إعادة تدويرها والتي تنتهي في المقالب بدلاً من استغلالها.