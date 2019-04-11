تكنولوجيا: يعتذر آليا لزوجته ويعد له كافيه لاتيه.. مبرمج روسي لطيف يدير حياته وعمله عن طريق كود برمجي!

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قصة مبرمج، كان يعمل في شركة روسية قبل أن يغادرها إلى أخرى، وبعد رحيله، اكتشفت الشركة الروسية أنه كان يدير يومه بالكامل عبر كود برمجي لكل الأمور الروتينية التي تخصه.

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وكمثال على ما قام به هذا المبرمج، والذي أثارت قصته دهشة مستخدمي “فيسبوك”، أنه في حال عمله بالمكتب إلى ما بعد الساعة الـ9 ليلا، كان الكود البرمجي الذي ابتكره يقوم بإرسال رسالة تلقائية لزوجته، يخبرها فيها بتأخره فى العمل، ويقوم البرنامج باختيار سبب عشوائي من بين مجموعة أسباب مخزنة داخله.

ومثال آخر، أنه في أيام العمل المعتادة، وعندما يتأخر في الدخول على النظام (السيستم) الذي يعمل عليه حتى الساعة التاسعة إلى الربع صباحا، كان برمجيته المبتكرة ترسل بريدا إلكترونيا تلقائيا لمسؤولي الشركة، يخبرهم بمرضه المفاجئ الذي اضطره إلى العمل من المنزل!

هناك أيضا كود برمجي لطيف، أطلق عليه المبرمج الروسي اسم “كومار-الأحمق” Kumar-asshole، يقوم تلقائيا بعمل حصر لرسائل البريد الإلكتروني القادمة من زميله في العمل “كومار”، والذي يبدو لحوحا وكثير الأخطاء، ويقوم البرنامج بالبحث عن كلمات مفتاحية معينة داخل رسائل البريد الإلكتروني، والتي تصف “مشكلة” أو تطلب “مساعدة” أو تعتذر عن “خطأ”، ليرد البرنامج تلقائيا على كل رسالة برد تلقائي: “ولا يهمك، خد بالك المرة الجاية”، ثم يقوم البرنامج بالدخول إلى السيرفر، واستعادة آخر نسخة احتياطية لقاعدة البيانات!

واستكمل أحد مسخدمي فيسبوك قصة المبرمج قائلا: “أجمد واحد بتاع ماكينة القهوة، ماكانوش يعرفوا فى الشركة أساسا إن ماكينة القهوة متوصلة على السيرفر، والجامد بقى إنه لما بيحب يشرب قهوة بيفتح telnet سيشن للماشين بعد 17 ثانية وبيعمل run لفانكشن بتختار كافيه لاتيه حجم وسط وبتعمل ديلاي 24 ثانية قبل التنفيذ والـ 17+24 ثانية التأخير دول هما الوقت اللى بيحتاجه من مكتبه لحد ما يوصل لل coffee-machine، و الإسكريبت مسميه fucking-coffee”.

أخيرا، اذا كنت ترغب في الاطلاع على ما قام به هذا المبرمج، فالأكواد البرمجية التي استخدمها متاحة على منصة المبرمجين GitHub.. اضغط هنا.