تكنولوجيا: فيسبوك تؤجل إطلاق ميزة “مسح سجل التصفح”.. ما السبب؟!

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أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا “فيسبوك” Facebook عن نيتها إطلاق ميزة “مسح سجل التصفح” العام الجاري، دون أن تحدد يوما بعينه، بعدما كان من المقرر إطلاقها خلال شهر أبريل الجاري.

وقالت فيسبوك أن ميزة “مسح سجل التصفح”، التي تسمح للمستخدمين بمسح سجل التصفح الخاص بهم على فيسبوك، مازالت قيد التنفيذ.

وفي بيان سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أن الشركة تعمل على بناء ميزة تسمى “مسح السجل”، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، ومسح تلك المعلومات من حساباتهم.

وعن سبب التأخير، قال رئيس قسم السلامة Integrity في فيسبوك، جان روزن: “نريد بناء شئ مفيد حقًا للجميع على فيسبوك. نفضل أن نأخذ الوقت لجعلها كما يجب بدلًا من التعجل، كما أننا نعمل على إعادة هندسة أنظمتنا، وكيف نقوم بمعالجة هذه البيانات حتى نتمكن من القيام بها بشكل صحيح. ولهذا السبب يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع.”

وتعد هذه الميزة ضارة لـ”فيسبوك” حيث ستجعل من الصعب على فيسبوك استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل أطراف ثالثة لعرض إعلانات تستهدف المستخدمين.