تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد جالاكسي Galaxy A80.. تصميم مدهش وجديد للكاميرا!

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كشفت شركة سامسونج Samsung عن أحدث هواتفها الذكية، جالاكسي Galaxy A80، وهو من الهواتف التي تنافس ضمن الفئة المتوسطة للهواتف الذكية.

ولفت هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy A80، والذي يصدر بعد شهرين تقريبا من الكشف عن هواتف جالاكسي Galaxy S10، النظر بسبب التصميم المدهش لآلية فتح الكاميرا، فالكاميرا في هاتف جالاكسي A80 واحدة، أي أن نفس الكاميرا تعمل ككاميرا أمامية وخلفية في نفس الوقت.

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من أجل عمل ذلك، قامت سامسونج بعمل جزء منزلق خلف الهاتف، يحتوي على الكاميرا، وفي الوضع الطبيعي لإغلاق هذا الجزء المنزلق، تعمل الكاميرا ككاميرا خلفية، بينما عند رفع الجزء المنزلق، تدور الكاميرا حول محورها لتصبح كاميرا أمامية!

وبحسب سامسونج، فإن قياس شاشة هاتفها الجديد هو 6.7 بوصة، من نوع سوبر أموليد Super Amoled، وسوف يدعم الهاتف الشحن شديد السرعة super-fast، ومن المقرر أن يصل الهاتف الأسواق في نهاية مايو القادم.