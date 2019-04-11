باناسونيك تبدأ تصنيع كاميرات أنظمة المراقبة التلفزيونية في مصر بحلول يونيو القادم

القاهرة - الخليج 365 :

أعلنت ’باناسونيك‘ اليوم عن تعزيز حضورها في مصر مع تحديد موعد انطلاق عمليات إنتاج كاميرات أنظمة المراقبة التلفزيونية خلال شهر يونيو القادم. ويمث‏‏ّ‏‏ل إطلاق عمليات انتاج كاميرات المراقبة ثاني خطوط إنتاج الشركة منذ افتتاح منشأتها المحلية في منطقة مسطرد بالعاصمة القاهرة عام 2017 والمتخصصة بتصنيع أجهزة‏‏ تليفزيونات ‏‎LED‎‏. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة استراتيجية عملاق الإلكترونيات الياباني لتعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تؤكد على دعم ’باناسونيك‘ للقطاع الصناعي المزدهر في مصر.‏

‏‏وبالتعاون مع الشركة العربية للصناعات الكهربائية؛ التابعة لمجموعة مصر للتجارة والاستثمار القابضة، ستقوم ’باناسونيك‘ بإنتاج ثلاثة طرازات من كاميرات المراقبة المتطورة - ‏‎WV-S1132EG‎‏ و‏‎WV-S2131LEG‎‏ و‏‎WV-X6531NEG‎‏ - وسيتم بيع جميع هذه الطرازات بشكل حصري في السوق المصرية.‏

‏‏وبهذا الصدد، قال ياسو ياماساكي – مدير قسم حلول الأنظمة والاتصال لدى شركة ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘: "تُعتبر مصر بمثابة سوق ‏‏النمو الرئيسي ‏‏بالنسبة لنا وتتجسد ثقتنا الكبيرة با‏‏لأسواق ‏‏لمصرية من خلال هذا القرار المتخذ لتوسيع نطاق عملياتنا في الدولة. ونؤمن بأن مصر ‏‏ستوفر ‏‏إمكانات هائلة لأعمالنا بفضل قاعدة المستهلكين المتنامية وتزايد أعداد القوى العاملة الماهرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتكتمل عناصر النجاح بفضل المبادرات الحكومية القوية التي تهدف لدعم الأعمال واستقطاب الاستثمارات".‏

‏‏وأضاف السيد ياماساكي أنه مع بداية عمليات الإنتاج المحلية للكاميرات، ستتم تلبية الطلب المتنامي على منتجات ’باناسونيك‘ في السوق المصرية، إلى جانب دور هذه العمليات في دعم فلسفة الشركة الأساسية التي تتمحور حول المساهمة في تطوّر المجتمع. وقال ياماساكي: "تشتمل وحدة التصنيع الخاصة بكاميرات المراقبة التلفزيونية على تقنيات فائقة التطور بهدف ضمان أعلى مستويات الجودة لعملية الإنتاج. وعلاوةً على ذلك، نهدف لاستخدام هذه الوحدة كمنصة لجذب المهارات المحلية وبالتالي توفير مستويات أعلى من القيمة لعملائنا وللمجتمع المحلي. ونواصل في ’باناسونيك‘ البناء على العلاقات الراسخة وطويلة الأمد التي تجمعنا بعملائنا وأصحاب ‏‏الأعمال ‏‏في مصر. كما أننا نوظف خبرتنا الواسعة في مجال التكنولوجيا من أجل تحسين منتجاتنا ‏‏وجذب م‏‏ستخدمين جدد لابتكاراتنا الجديدة".‏

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‏‏وإلى جانب مشهد الأعمال الديناميكي والآفاق الاقتصادية المبشّرة، تشهد مصر طفرةً في مشاريع تطوير البنية التحتية، ما يوفر المزيد من الفرص للحلول الأمنية المتطورة والمبتكرة التي توفرها ’باناسونيك‘. وبدوره، قال السيد هيديتاكا ساتو، مدير المبيعات في مصر: "يَع‏‏ِ‏‏د مشروع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة بنهوض مدينة كبرى عصرية تضم العديد من المجمعات السكنية والملاعب ومراكز التسوق ومراكز الأعمال الأخرى. ونشعر بفخر كبير لتوطيد علاقاتنا الناجحة وتوفير الحلول الأمنية وحلول المراقبة الأفضل في القطاع من أجل ضمان نجاح مشاريع البنية التحتية العملاقة هذه. وبالنظر إلى إرثها العريق في مجال التصنيع عالي الجودة ‏‏وخبراتها ‏‏الواسعة في مجال التكنولوجيا، تمثل حلول ’باناسونيك‘ الحل المثالي لمساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية الجديدة التي وضعتها. ومن شأن الميزات التي تتمتع بها هذه الطرازات الحصرية من كاميرات المراقبة الأمنية أن تمكّن عملاءنا من تنفيذ مشاريع ناجحة في أثناء تعزيز مسألة توفير فرص العمل في الدولة".‏

‏‏من جانبه، قال أشرف عمران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مصر للتجارة والاستثمار: "نشعر بحماسةٍ كبيرة حيال الارتقاء بشراكتنا طويلة الأمد مع ’باناسونيك‘ إلى المستوى التالي. وبفضل السياسات الصحيحة التي وضعتها الحكومة، باتت مصر تمثّل وجهةً جذّابة بالنسبة للشركات العالمية م‏‏ثل ‏‏باناسونيك‘. واليوم نغرس بذرةً نتوقع لها أن تحدث تغييراً جذرياً في سوق حلول الأمن والمراقبة المحلية".‏

‏‏وباعتبارها تمثل اسماً موثوقاً في مجال الأنظمة الأمنية وحلول المراقبة الشبكية، تصدّرت ’باناسونيك‘ قطاع تطوير المنتجات الأمنية المصممة لتوفير أرفع مستويات المراقبة بغض النظر عن موقع التركيب أو حالة الطقس. وتعمل الشركة اليابانية بشكل مستمر على تطوير حلولٍ مبتكرة ‏‏للمنتجات المصممة لقطاع المراقبة الأمنية بهدف تلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة باستمرار.‏‏ ‏‏ومن بين حلول المراقبة الأكثر تطوراً التي تقدمها الشركة، يبرز نظام المراقبة بالفيديو ‏‎i-PRO‎‏ الذي يوفر‏‏ التصوير ‏‏بدقة ‏‎4K‎‏ فائقة الوضوح ومجموعةً من تطبيقات الفيديو الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نظام ‏‎i-PRO‎‏ المتقدم للمراقبة بالفيديو بمثابة الخيار المثالي لتلبية احتياجات اليوم من أنظمة المراقبة الموثوقة والمرنة والقابلة للتوسيع والتي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة. وينطوي نظام ‏‎i-PRO‎‏ على‏‏ مجموعة ميزات فائقة التطور ‏‏مثل ‏‏تكنولوجيا‏‏ الترميز الذكي وتكنولوجيا تحس‏‏ين ‏‏لصور القائمة على البرامج لأغراض التعرف المتقدم على الأشخاص والمركبات، وهي التقنية الحائزة على العديد من الجوائز، ‏‏مما يج‏‏عل هذا النظام ‏‏هو أكثر ‏‏الحلول الأمنية وحلول المراقبة تطوراً في العالم.‏