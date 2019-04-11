دو تحصد جائزة "أفضل مبادرة في مجال بلوك تشين" في حفل جوائز "سيمليس" 2019

دبي - الخليج 365 :

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة "أفضل مبادرة في مجال بلوك تشين" في حفل توزيع جوائز "سيمليس 2019"، الذي أقيم، مؤخراً، في فندق أرماني بدبي. ونالت الشركة هذا التكريم نظير نجاحها في تطوير أول منصة للبلوك تشين كخدمة (BPaaS) في دولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة إلى تقديم الدعم لاستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021.

وكانت دو قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضيمنصتها "بلوك تشين كخدمة" بالتعاون مع شركة "كونسينسيس" العالمية بهدف تحسين جودة حياة سكانالإمارات ومرونة عمليات الجهات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين. إضافة إلى ذلك، تمثل منصة دو الرائدة ركيزة أساسية للخطط المستقبلية الهادفة إلى نشر هذه التقنية عبر كافة القطاعات في الدولة والاستفادة من مستويات الأمان والكفاءة العالية التي توفرها.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة في حفل جوائز "سيمليس 2019"، والتي تمثل دليلاً على جهودنا المبذولة للمساهمة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس. وفي الواقع تساهم تكنولوجيا بلوك تشين بمعالجة العديد من التحديات في مستقبل المدينة الذكية، حيث تلعب دوراًمحورياً في تعزيز كفاءة عمليات التوثيق وإدارة الهوية والمدفوعات الرقمية. وتقدر قيمة الوفورات السنوية التي توفرها منصة "بلوك تشين كخدمة" بـ 5.5 مليار درهم إماراتي في مجال معالجة توثيق المستندات وحده. ويكمن هدفنا بالعمل علىجعل تقنية بلوك تشين العمود الفقري للتحول الذكي في دبي. "

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تُعد منصة "بلوك تشين كخدمة" بنية تحتية سحابية لتقنية بلوك تشين يمكنها توفير شبكات خاصة وفق مستوى عالٍ من التخصيص إلى جانب دعم خوارزميات متعددة ومتوافقة إضافة إلى ميزات أخرى تشمل المراقبة والإدارة وقدرات العقود الذكية وفق أطر عمل متعددة مثل "بلوك تشين إيثيريوم" أو "بلوك تشين هايبرليدجر". وتشمل حالات الاستخدام الجديدة التي طورتها دو عبر منصتها "بلوك تشين كخدمة" حلول توثيق وتصديق المستندات التي تستخدم ما يعرف بـ" قدرات العقد الذكية" التي من شأنها تسهيل وأتمته عمليات التصديق على أي وثيقة من قبل الجهات الحكومية. إضافة حل التحقق من جودة السلع الفاخرة، والذي يعالج أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها أصحاب وتجار المواد الفاخرة والسلع ذات العلامات التجارية القيمة والفنون الجميلة والمقتنيات الثمينة من خلال ضمان التأكد من جودة المواد التي يشترونها وأنها أصلية وغير مزيفة خاصة في أسواق إعادة البيع. إضافة إلى جانب الحل الجديد الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يركز على تعزيز سلامة المرضى وخدمات الرعاية التي يحصلون عليها من خلال تحسين عمليات التحقق من البيانات والمعلومات ومدى تطابقها.