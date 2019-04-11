إريكسون و"أي بي بي" تعززان شراكتهما الاستراتيجية لتسريع الأتمتة اللاسلكية للمصانع

دبي - الخليج 365 :

عززت شركتا إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) و"أي بي بي"، الرائدة في حلول التكنولوجيا التي تركز على الصناعات الرقمية ، شركتهما الاستراتيجية بهدف تعزيز قدرات المنطومة الصناعية بالاعتماد على حلول الأتمتة اللاسلكية المرنة. وستمكّن هذه الشراكة من تحسين الخدمات المتصلة وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية والذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وحددت الشركتان رؤيتها المشتركة للإنتاج المرن في المستقبل والتي تستند إلى الاستفادة من حلول وتقنيات الأتمتة والاتصال اللاسلكي عبر توقيع مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض هانوفر ميسي 2019. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستفادة من عصر الثورة الصناعية 4.0 وتقنيات الجيل الخامس، حيث باتت الشركات إكثر إدراكاً للفوائد المعلقة بزيادة الإنتاجية بالاعتماد على حلول وتقنيات الأتمتة والرقمنة.

وستعمل الشركتان بموجب مذكرة التفاهم الموقعة على مواصلة تعاونهم في مجال الأبحاث واستكشاف المجالات التي تحتاج إلى تحسين في عمليات التصنيع والأتمتة غلى جانب اكتشاف فرص الأعمال الجديدة للمنظومة الصناعية.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، قال أولريش سبيسهوفر، الرئيس التنفيذي لشركة "أي بي بي": "نحن متحمسون للغاية لتوسيع نطاق شراكتنا مع إريكسون لا سيما وأننا أصبحنا على بعد خطوات قليلة جداً من عصر الجيل الخامس. وستساهم ريادتنا في مجال الصناعات الرقمية إلى جانب التعاون والتنسيق مع إريكسون في مجال تقنيات الاتصال في توفير فرص وإمكانات جديدة للعملاء لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال رقمنة أعمالهم "

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ومن جانبه قال، بوريه إيكهولم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إريكسون: "تتمتع إريكسون و"أي بي بي" مسبقاً بشراكة مميزة وقوية في مجال الأبحاث المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء الصناعية. وستعزز مذكرة التفاهم الجديدة شراكتنا لتعزيز المنظومة الصناعية وتحقيق الإمكانات الكاملة لحلول وتقنيات الأتمتة المرنة إلى جانب فتح فرص وإمكانات أعمال جديدة من خلال الجمع بين قدرات الجيل الخامس والثورة الصناعية 4.0 ".

الجدير بالذكر أن الشركتان تتعاونان مسبقاً لإدخال جيل جديد من تقنيات المصانع الذكية، حيث تنشر إريكسون نظام أتمتة ذكي في مرافق التصنيع الخاصة بها في تالين، إستونيا. وتوفر "أي بي بي" حل خلايا روبوتية مرنة مؤتمتة بالكامل للتجميع النهائي لأجهزة الموجات الراديوية الخاصة بتقنية الجيل الخامس من إريكسون.

وعرضت إريكسون و"أي بي بي" في معرض هانوفر ميسي 2019، أحدث ابتكاراتهما وتقنياتهما الهادفة إلى تحقيق رؤية "مصنع المستقبل" خاصة في مجالات الروبوتات المرنة واللاسلكية و تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء الصناعية والتحكم عن بعد في الحركة.