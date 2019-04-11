كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oppo إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 22 من أبريل الجاري، والذي تكشف فيه النقاب عن هاتف Realme 3 Pro.
كشفت شركة Oppo عن هاتف Realme 3 خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد Oppo لإطلاق إصدار أخر من هذه السلسلة في 22 من أبريل، حيث يأتي الإصدار الجديد بعنوان Realme 3 Pro.
ومن المرتقب أن يعقد مؤتمر Oppo في مدينة دلهي، إلا أن الدعوات الرسمية الخاصة بالمؤتمر لا تكشف عن أي تفاصيل حول هذا الإصدار، لكن من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمواصفات أعلى وآداء أفضل مقارنة بالإصدار القياسي، أيضاً من المتوقع أن ينافس هاتف Redmi Note 7 Pro في الأسواق.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Realme 3 Pro رسمياً في مؤتمر يعقد في 22 من أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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