تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط وان بلس لإطلاق ثلاثة إصدارات من الهواتف الذكية هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الصيني وان بلس لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف الذكية، على أن يدعم أحد إصدارات وان بلس شبكات الجيل الخامس وفقاً للتسريبات المصورة التي رصدت مؤخراً لحافظة الهاتف.

تستعد وان بلس هذا العام لإطلاق ثلاثة إصدارات من هواتف OnePlus 7، على أن يعرف الإصدار الأول بهاتف OnePlus 7، بينما يأتي الإصدار الثاتي بعنوان OnePlus 7 Pro، أيضاً تقدم الإصدار الثالث OnePlus 7 Pro 5G الذي يدعم بالتأكيد شبكات الجيل الخامس.

وقد رصد الإصدار الأول برمز GM1901/03/05، بينما يأتي الإصدار Pro الآن برمز GM1911/13/15/17، ويعرف الإصدار الخاص بدعم شبكات الجيل الخامس برمز GM1920.

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وفي تسريبات مصورة حية كشف عن تصميم هاتف OnePlus 7 Pro في النموذج GM1915، حيث يتميز بشاشة 6.67 إنش، مع رقاقة معالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 48 و16 و8 ميجا بيكسل، كما تتميز الشاشة بزجاج منحني.

ولقد رصدت حافظة هاتف OnePlus 5G في تسريبات جديدة اليوم، حيث يأتي الهاتف بتصميم وحجم يحاكي هاتف 6T، لكن مع بعض التغيير في موقع فلاش LED، الذي يأتي هذا العام في منتصف تصميم الكاميرة الخلفية المزدوجة.

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