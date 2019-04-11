تكنولوجيا: الحلول المنزلية الفاخرة من إل جي تتألق في معرض Innofest الشرق الأوسط وأفريقيا 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة إل جي الكترونيكس الستار عن مجموعتها الأحدث من الحلول المنزلية الفاخرة في معرض “Innofest الشرق الأوسط وأفريقيا 2019″، المنعقد حالياً في العاصمة سيول، في الفترة الممتدة بين 9-11 إبريل. وتتيح الفعالية الفرصة أمام الشركاء والشركات التجارية والوسائل الإعلامية من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبار التكنولوجيات الثورية التي تتفرد بها إل جي ومعرفة الاستراتيجيات وأولويات العمل الرئيسية للشركة في العام المقبل.

أما فيما يخص العام الحالي، فقد أعادت إل جي تعريف مجموعة منتجاتها الواسعة بوصفها خدمات مدمجة تقدم حلولاً متميزة لإثراء حياة المستخدم. ويبرز معرض “ Innofest الشرق الأوسط وأفريقيا 2019، المقام على أرض حديقة إل جي للعلوم، موطن مبادرات البحث والتطوير التي تقوم بها إل جي، المزايا الواقعية التي تتميز بها الابتكارات الأحدث للشركة. واستعرضت إل جي خلال المعرض، والذي أبرز العديد من المساحات المنزلية المعاد تصميمها، أجهزتها المنزلية الرائدة بشكل عملي بدءاً من الأجهزة المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ، وصولاً إلى مجموعتي LG SIGNATURE و LG Objet. وتعمل شركة إل جي بشكل متواصل على تعزيز حياة المستهلك من خلال توفير المزيد من الفعالية والرفاهية والمتعة، مع تركيزها على التصميم والأداء.

وفي قسم الذكاء الاصطناعي ThinQ، مكّنت تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بإل جي الزوار من تجربة ما ستكون عليه الحياة المستقبلية المتصلة عبر مجموعة متنوعة من المنتجات التي تندمج بسهولة مع المنزل، فيما أبرزت العلامتان التجاريتان الفاخرتان اللتان تركزان على التصميم LG SIGNATURE و LG Objet التمازج بين أناقة التصميم وفعالية الأداء عن طريق شاشات عرض تفاعلية منفصلة.

وتميز جهاز التلفاز LG SIGNATURE OLED TV R (النموذج 65R9)، والذي أثبتت إل جي من خلاله ما تبذله من جهود دؤوبة للدفع بعجلة الابتكار والتصميم. وتلقى الجهاز، وهو أول تلفزيون قابل للطي في العالم، أكثر من 70 جائزة وتكريم خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية لهذا العام بشكل منفرد، ليكون بذلك شاهداً إضافياً على قدرات الشركة في مجال البحث والتطوير وتقنيات التصنيع.

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وحضر المعرض، الخبير سونغ جيل يونغ، الأخصائي الأشهر في مجال “البيانات الضخمة”، والذي ألقى خطاباً تحدث فيه عن الكيفية التي يمكن للبيانات الضخمة من خلالها أن تكون أداة قوية للكشف عن صيحات جديدة وترسيخ استراتيجيات فعالة. وأتيحت أمام الحضور أيضاً فرصة القيام بجولة سياحية فيChangwon ، منشأة الإنتاج الأحدث لشركة إل جي.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد فؤاني من شركة فؤاني نيجيريا المحدودة، أحد أكبر موزعي السلع الالكترونية في نيجيريا: “تلتزم إل جي التزاماً عميقاً بمنح المستهلك المزيد من الخيارات وقدراً أكبر من الرفاهية، وينعكس هذا في مجموعتها الواسعة من المنتجات المبتكرة التي تتمحور حول المستخدم”. وأضاف فؤاني: “صممت حلول إل جي بهدف تلبية احتياجات المستهلك المتنوعة مما يجعل مهمة الترويج لها أمراً في غاية السهولة”.

بدوره، قال السيد جيمس لي، رئيس شركة إل جي في الشرق الأوسط وأفريقيا: “كما بدا واضحاً للحضور، خلال معرض InnoFest، نعمل بشكل مستمر على تطوير مجموعة منتجاتنا وابتكار مجموعات جديدة تسهل حياة المستهلك”. وأضاف لي: “سنواصل من خلال استراتيجيتنا المنفتحة وشراكاتنا مع المؤسسات، توفير حلول محلية نؤكد من خلالها على مكانتنا الرائدة في قطاع التكنولوجيات الحديثة”.

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