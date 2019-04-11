تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الأذن اللاسلكية Apple AirPods 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد نجاح الجيل الأول من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods من أبل، أطقت الشركة الجيل الثاني من السماعات في شهر مارس الماضي. وعلى ما يبدو، فإن هذا الجيل الجديد يجلب بعض التحسينات البسيطة إلى الميزات التي تم تقديمها مسبقًا مع الجيل الأول.

والمثير هو أن هذا الجيل الجديد يأتي مع حافظة والتي توفر تقنية الشحن اللاسلكي.

إليكم مراجعة لسماعات الأذن اللاسلكية AirPods 2:

التصميم

تأتي سماعات AirPods 2 بنفس تصميم الجيل الأول تمامًا ولا يوجد أي فارق بينهما أو حتى لون إضافي ليوضح الفرق بينهما. ومع ذلك، يظهر الفرق البسيط في الحافظة إذ أن مصباح LED، والذي يخبرك عمر البطارية، أصبح الآن موجود بالخارج بدلًا من الداخل، كما أن الحافظة تتضمن منفذ Lightning بدلًا من USB-C، وهو أمر جيد بكل تأكيد.

أما عن جودة التصنيع، فلازالت تستخدم السماعات مادة البوليكاربونات، وهي مادة قوية للغاية من البلاستيك، كما تأتي كل سماعة بوزن 4 جرام، في حين يبلغ وزن الحافظة حوالي 38 جرام.

تأتي كل سماعة أيضًا بأبعاد 16.5 × 18.0 × 40.5 ملم، بينما تأتي الحافظة بأبعاد 44.3 × 21.3 × 53.5 ملم.

ومن ناحية الارتداء، فلا يوجد أي مشكلة في ارتداء السماعات لساعات طويلة، حيث ستظل ثابتة أثناء المشي أو الجلوس، ولكن قد تشعر بأنها على وشك أن تطيح أثناء الركض وهذا نظرًا إلى تصميمها، لذا فقد تكون السماعات غير مناسبة للرياضيين بعض الشيء.

الأداء والصوت

تستخدم سماعات AirPods رقاقة جديدة والمعروفة باسم H1 والتي من شأنها أن تُفعل وظيفة Hey Siri لكي يصبح المساعد الشخصي فعال طوال الوقت لاستماعك وتلبية أوامرك بدلًا من الضغط على الرز في كل مرة لتشغيله. ليس ذلك فحسب، فإن رقاقة H1 تتفوق على الـ W1 في عدة عوامل، بما في ذلك إدارة أفضل لاستهلاك البطارية، كما تقدم أيضًا إصدارًا جديدًا للبلوتوث (من 4.2 إلى 5.0).

ويعتبر استخدام السماعات سلس ولا يوجد به أي مشاكل، فلا يوجد أي تأخير في الصوت عند مشاهدة الفيديوهات، كما انه يمكن استخدام سماعة واحدة أثناء الاستماع أو المشاهدة أو المكالمات بشكل طبيعي. أضف على ذلك أنها تدعم أيضًا وظيفة الإيقاف التلقائي، فبمجرد إزالة السماعات من الأذن، يتم إيقاف المقطع تلقائيًا.

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جدير بالذكر انه لا يمكن اقتران جهازين في نفس الوقت، فهذا الخيار ليس موجود بالوقت الحالي مع سماعات AirPods 2.

ومع الأسف، لا يوجد دعم لمقاومة المياه حتى الآن، ولا يوجد أيضًا وظيفة لعزل الضوضاء، كما لا يوجد تطبيق مستقل للتحكم في مسألة الـ Equalizer، ولكن يمكن ضبطها عبر الإعدادات بكل تأكيد.

أما عن مسألة الصوت، فيمكننا القول إن الصوت متوازن بشكل عام مع سماعات AirPods 2. وعلى الرغم من أن الصوت بالسماعات يفتقر إلى قوة المضخم (Bass)، إلا أن وضوح الصوت يظهر بشكل رائع للغاية.

وفي مسألة الـ High، فيظهر أيضًا الصوت بشكل جيد، كما أن الآلات الموسيقية ممتازة ويمكن التفريق بينها بكل سهولة. ويوجد أيضًا استقرار في الاتصال مع الأجهزة بشكل ممتاز، فعند الابتعاد عن الأجهزة بمساحة كبيرة، تستمر السماعات في العمل بكل سلاسة.

فبشكل عام، لا يوجد اختلافات في مسألة الصوت بالمقارنة مع الجيل الأول من سماعات AirPods سوي علو الصوت، حيث أن الصوت يأتي بشكل أعلى مع الجيل الثاني.

البطارية

تعتبر البطارية جيدة جدًا مع هذا الجيل، فعند استخدام السماعات مع هاتف آيفون والملفات الصوتية (الـ AAC) بمستوي 75 ديسيبل، سوف تستمر في العمل حتى 4 ساعات و44 دقيقة. أما عند المكلمات، فستعمل السماعات من ساعتين إلى ثلاثة ساعات. وباستخدام الحافظة، فستصمد السماعات حتى 24 ساعة بدون أي مشاكل.

السعر

تتوفر سماعات AirPods 2 بسعر 199 دولار أمريكي مع الحافظة الداعمة للشحن اللاسلكي، في حين تتوفر السماعات بدون الحافظة بسعر 159 دولار أمريكي. وإذا كنت تود الحصول على الحافظة بشكل مستقل، فهي تتوفر بسعر 79 دولار أمريكي.

0.00 لا يختلف الجيل الثاني من سماعات AirPods عن الجيل الأول كثيرًا سوي وجود بعض التحسينات البسيطة. فإذا كنت تمتلك الجيل الأول وترغب في الحصول على الشحن اللاسلكي، فيمكنك شراء الحافظة فقط. وإذا كنت تفضل أن تظل الأوامر الصوتية فعالة بشكل دائم وكنت ترغب في الشحن اللاسلكي، فهذه السماعات قد تكون الأنسب لك. 8.0/10 الإيجابيات تحسينات في البطارية.

أكثر سرعة واستقرار.

دعم الشحن اللاسلكي.

الاتصال الدائم مع المساعد الشخصي.

تصميم أنيق. السلبيات الافتقار إلى معيار مقاومة المياه.

الافتقار إلى وظيفة عزل الضوضاء.

قد تكون غير مناسبة للأشخاص الرياضيين.

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