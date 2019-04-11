من هي الفتاة التي قادت لأكبر إنجاز فلكي بالعصر الحديث؟

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 05:56 مساءً - عاشت البشرية لحظة تاريخية، أمس الأربعاء، إثر الإعلان عن التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود، لكن هذا الإنجاز الكبير ما كان ليتم لولا مساهمة "حاسمة" من عالمة أمريكية في مقتبل العمر.

واكتشفت كاتي باومان خوارزمية ساعدت بشكل أساسي على تصوير الثقب الأسود بعدما ظل البشر يسمعون به طيلة عقود دون أن يتمكنوا من رؤيته بالعين، بحسب ما نقلت "سي إن إن".

وواجه العلماء صعوبة كبيرة في التقاط الصورة بالنظر إلى بُعد الثقوب السوداء، فضلاً عن وجود حلقة مفقودة في البيانات الضرورية للحصول على صورة، وأوضح باحثون أن هذه العملية تشبه التقاط صورة من كوكب الأرض لبرتقالة موجودة على سطح القمر.

وبفضل الخورازمية التي طورتها العالمة الشابة، إلى جانب خوارزميات أخرى، استطاع العلماء أن يحصلوا على ما يكفي من البيانات الضرورية لالتقاط صورة الثقب الأسود.

وبعدما التقط التلسكوب بيانات على مدار السنوات، أشرفت الشابة وفريقها على التحقق من الصور، وقالت في تصريح صحفي إن الفريق اختبر عدة خوازميات حتى يرى ما إذا كان من الممكن أن يحصل على صورة.

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وأضافت أن الفريق العلمي لم يرغب في أن يطور خوارزمية واحدة فقط، بل طور عدداً منها، والهدف من هذا هو التأكد مما إذا كانت ستفضي إلى النتيجة نفسها، وذلك ما حدث بالفعل في نهاية المطاف.

وقبل ثلاث سنوات، أشرفت بومان على اكتشاف الخوارزمية (الألغوريتم)، ثم تخرجت من دراستها في علوم الحاسوب والذكاء الصناعي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

ويتيح هذا الإنجاز للعلماء فرصة أفضل لفهم هذه "الوحوش السماوية" التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وأجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب)، وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

ووفقاً لموقع "بي بي سي"، يبلغ محيط الثقب 40 مليار كم، أي 3 ملايين ضعف محيط كوكب الأرض.