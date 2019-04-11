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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش المصريين بس اللى ألشوا على الثقب الأسود.. أبرز التويتات العالمية المضحكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت البشرية على أول صورة حقيقية لثقب أسود بالأمس، وامتد صدى الاكتشاف العلمى لكل مكان، حيث كانت تعمل مجموعة من التلسكوبات على مدار العامين الماضيين لالتقاط أول صورة حقيقية على الإطلاق لثقب أسود، وأخيرا تم الكشف عنها فى بث حول العالم، ومن الطبيعى أن يتحدث الجميع حول هذه الصورة وما يمثله الثقب الأسود لهم بخفة دم وتعليقات مضحكة.
تعليقات الثقب الاسود
ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، يُظهر أول دليل مرئي مباشر للثقب الأسود الهائل في وسط مجرة ميسير 87 ، وتُظهر الصورة حلقة ساطعة تتشكل عندما ينحني الضوء في الجاذبية الشديدة حول الثقب الأسود الذى يزيد حجمه بمقدار 6.5 مليار مرة عن الشمس.
تعليقات
وعلى نحو متوقع تمامًا كما حدث فى الكوميكسات المصرية، بدأت الميمات والصور المضحكة مع التعليقات وردود الأفعال من مستخدمى السوشيال ميديا في الظهور بسرعة، حيث انتشر التعليقات على تويتر أن الثقب الأسود الذى تم التقاطه يشبه كل شيء من سيمبسون وقطع الدونات إلى عين سورون ا لتى كانت موجودة فى فيلم "ملك الخواتم".
تعليقات الثقب الاسود
وجدير بالذكر أن مجرة ميسير M87 التى تم التقاط الثقب الأسود فيها، هي واحدة من أكبر وألمع المجرات في الكون، وتبعد 53.49 مليون سنة ضوئية عن الأرض.
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