الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان رسمي)

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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد
ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.
وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.
ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الجمعة:
القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 10
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11
سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14
قنا العظمى 31 درجة والصغرى 15
أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18
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