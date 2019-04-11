تُمثل خروقات البيانات تهديًدا حقيقيًا للأفراد والمؤسسات والحكومات أيضًا، وقد شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في عمليات اختراق أنظمة الأمن الإلكتروني خلال عام 2018، وبالتالي تسريب بيانات الملايين من المستخدمين.

وتشير الإحصائيات أن حوالي 43% من الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات الصغيرة، وأن حوالي 14% فقط من الشركات الصغيرة لديها تدابير أمن إلكتروني قوية تساعدها على مواجهة الهجمات الإلكترونية.

كما وجدت الأبحاث أن حوالي 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعرض للهجمات الإلكترونية تتوقف عن العمل في غضون ستة أشهر من الهجوم. كما اتضح أيضًا أن هذه الهجمات تكلف الشركات الصغيرة والمتوسطة خسائر تتراوح بين 84 ألف دولار، و148 ألف دولار لكل حادث اختراق.

إنه لأمر مأساوي أن نشهد مشروعًا تجاريًا صغيرًا يعمل بجهد غير عادي ليصبح كيانًا ناجحًا، ولكن مسيرته تتوقف بسبب تهديد أمني، لذلك فإن الأمن الإلكتروني ليس أمرًا يتم القيام به مرة واحدة فقط، ولكنه عملية مستمرة، لذلك يجب على الشركات التي تسعى للبقاء داخل المنافسة في السوق إعادة النظر دائمًا في استراتيجياتها الأمنية، وتنفيذ تدابير أمنية قوية لتجنب مخاطر التهديدات الأمنية المستمرة.

فيما يلي أبرز 7 شركات صغيرة لديها تدابير أمن إلكتروني قوية:

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1- شركة كلاودفلير Cloudflare:

شركة كلاودفلير Cloudflare من الشركات البارزة في تقديم خدمات الإنترنت كما أن لديها طموحًا نبيلًا يتمثل في “المساعدة في بناء إنترنت أفضل”، وهو ما تعكسه أيضًا تدابير الأمان الخاصة بها.

تشتهر الشركة بتطويرها لشبكة توصيل المحتوى CDN – اختصار لـ Content Delivery Network – سريعة، وجدار حماية قوي Strong Firewall، وحماية من هجمات DDoS، وتشفير TLS edge – هو بروتوكول أمان يوفر الخصوصية وسلامة البيانات عبر اتصالات الإنترنت – وخدمات أمان DNS للعديد من شركات قائمة فورتشن 500.

تهتم Cloudflare بالتشفير باستخدام مصادقة TLS 1.3، و ChaCha2 -Poly1305 للأمان، وهما من أقوى تقنيات التشفير المتاحة اليوم، وتعمل Cloudflare أيضًا مع GoLang وهي: لغة برمجة معروفة بالأمان والكفاءة.

خدمة Cloudflare أيضا من السهل للغاية تنفيذها حيث يستغرق الإعداد خمس دقائق فقط، وكما يقلل الوقت اللازم لنشر سياسات الأمان الجديدة على جميع موظفيك، كما توفر حماية أكبر، وسرعة أداء لموقعك عن طريق نقل المزيد من واجهات برمجة التطبيقات العامة إلى السحابة.

2- شركة Slack Technologies:

تشتهر هذه الشركة بخدمتها للدردشة الجماعية التي تحمل اسم سلاك Slack، وتهتم بشكل كبير بخصوصية مستخدميها، وبالإضافة لذلك ساعدت Slack أيضًا على رفع الوعي الاجتماعي حول مجموعة متنوعة من المشكلات الأمنية بما في ذلك فضيحة ImageMagick، حيث يكشفون بانتظام تحليل السجل الخاص بهم للمساعدة في إبقاء المستخدمين على يقين بأمن بياناتهم.

كما تتعاقد سلاك مع شركات أمن خارجية قوية مثل: Cloud Security Alliance؛ لتقوم بمراجعة دورية لخدماتها للتحقق من أن ممارسات الأمان سليمة، وكذلك مراقبة الخدمات بحثًا عن نقاط الضعف الجديدة التي تم اكتاشفها من قِبل مجتمع أبحاث الأمان. بالإضافة إلى عمليات التدقيق الدورية لخدمات وميزات Slack.

في بعض الأحيان كل ما تحتاجه لبناء الثقة مع العملاء هو إثبات أنك تقوم بتحديثات الأمان الخاص بك باستمرار، وأنك تهتم حقًا بأمنهم وسلامتهم الشخصية، و سلاك هي: أبرز مثال على ذلك في الوسط التقني، ولذلك يجب أن تكون سياساتها ومعاييرها بمثابة قدوة لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى.

3- شركة Surfshark:

تقدم Surfshark تطبيقًا يقوم بتشفير حركة مرور الويب الخاصة بك، مما يضمن عدم وقوع بياناتك الخاصة في أيدي قراصنة المعلومات.

ربما تكون قد سمعت عن مقولة: “البيانات هي النفط الجديد”، وهذا يشير إلى المعدل المتزايد لنشر الناس بياناتٍ عن أنفسهم وسلوكهم، وقيمة هذه البيانات للشركات التي تقوم بتحليلها، والاستفادة منها. للوهلة الأولى قد ترى أن ذلك شيء جيد، وأنه علامة على تطور الابتكار التكنولوجي بسرعة، وأن حياتنا الشخصية والمهنية تستفيد من ذلك، ولكن مع زيادة قيمة بياناتنا الخاصة يزداد أيضًا عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تلك البيانات بطرق غير شرعية، ودون إذن منا.

يتغلب تطبيق Surfshark على هذه المشكلة من خلال توفير شبكة افتراضية خاصة VPN تتيح لك الاتصال بالإنترنت، مع توفير أمان كامل لبياناتك، ويختلف Surfshark عن التطبيقات الأخرى، حيث لا يتعقب حتى أقل قدر من معلومات المستخدم، ولا يقوم بتسريب عناوين IP – بمعنى أنه لا يكشف أبدًا عن الموقع الفعلي لمستخدميه – ففي اختبارات متعددة وجد مستخدمو Surfshark عدم وجود تسريبات لنظام أسماء النطاقات، مما يعني أنه لن يمكن لأحد الوصول لبياناتك، لذلك يعد Surfshark نموذجًا هامًا في مجال أمان الويب.

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4- شركة 3dcart:

تقدم 3dcart برنامجًا لبناء مواقع التجارة الإلكترونية يسمح للتجار بإعداد متجر على الإنترنت، وبيع بضائعهم بسرعة. فمع استمرار نمو مجال التجارة الإلكترونية – لا سيما مع وجود منافسين أقوياء في مجال بناء المواقع مثل: WordPress وShopify – أصبح أمان العملاء والخصوصية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حوالي 90% من إجمالي محاولات الدخول لمواقع التجارة الإلكترونية تكون من خلال قراصنة المعلومات، لذلك تتطلب المعاملات عبر الإنترنت طبقات إضافية من الأمان للحفاظ على خصوصية وهوية العميل، وتحمي 3dcart مستخدميها من خلال ميزة تسمى 3D Secure 2.0 التي تساعد على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الأمنية الجديدة للتجارة الإلكترونية.

تقوم طبقات التحقق في 3D Secure 2.0 بفحص أنماط الإنفاق، والجهاز الذي يستخدمه العميل، وإجراءات الأمان الإضافية الأخرى للتحقق من الهوية عبر الإنترنت، ويعتبر نقل البيانات سلسًا؛ لذلك لا يؤثر على تجربة التسوق الخاصة بالعميل من خلال عمليات إعادة توجيه المتصفح، أو ميزة المصادقة الثنائية، لذلك تعتبر هذه الميزة مثالًا رائعًا لما يجب أن تبدو عليه الحماية القوية، حيث إنها آمنة للغاية دون التأثير سلبًا على الأداء.

5- شركة جوتفورم JotForm:

تقدم هذه الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو منصة JotForm لإنشاء نماذج عبر الإنترنت، مع وضع الأمن الإلكتروني لعملائها في أول أولوياتها.

تستخدم المنصة بروتوكول التشفير 256 Bit SSL، الذي يستخدم شهادة SHA256، وهذا هو مستوى الحماية نفسه المستخدم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وهو متوافق مع PDI، و GDPR، و HIPAA.

منصة Jotform متخصصة أيضًا في تحرير ملفات PDF، والأمان، والتشفير، ونظرًا لأن العديد من الشركات تجمع معلومات حساسة في هذه النماذج، مثل: البيانات المالية، أو عناوين المنازل، أو أرقام الضمان الاجتماعي، فإن هذه الشركات تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية ملفات PDF الخاصة بها في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتقديم. ولذلك يمكن أن تكون ملفات PDF المشفرة والمحمية بكلمة مرور من JotForm هي الحل الذي تبحث عنه هذه الأنواع من الشركات.

تتخذ النماذج الآمنة الخاصة بها أمانًا إضافيًا ليس فقط عن طريق تشفير HTTPS أثناء النقل، ولكن أيضًا من خلال منح منشئي النماذج خيار تشفير البيانات المخزنة أيضًا، وذلك باستخدام ما يعرف بـ “النماذج المشفرة”، حيث يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في المعلومات المقدمة من خلال النماذج الخاصة بهم، والتي لا يمكن اختراقها دون وجود مفتاح خاص.

6- شركة Accuranker:

Accuranker هي: منصة تتيح لك تعقب الكلمات المفتاحية الرئيسية، وقد تأسست عام 2013 في الدنمارك، وأصبحت اليوم معروفة بكونها واحدة من أسرع أدوات التسويق وأكثرها أمانًا. وتمكّنك من تتبع كل من موقع الويب الخاص بك، والكلمات المفتاحية الرئيسية في لحظات، كما تنبهك على الفور إذا كان هناك أي تطورات رئيسية في ترتيب ظهور موقعك في نتائج محركات البحث.

في حالة حدوث انخفاض كبير في ترتيب ظهور موقعك على محركات البحث، توفر لك المنصة وضع SEO Panic Mode، حيث تستطيع الدخول إليه لمعرفة أسباب انخفاض ترتيب ظهورك، التي قد تشمل المحتوى ذا الجودة المنخفضة، والافتقار إلى الكلمات المفتاحية الرئيسية، وكذلك المشكلات الفنية في الموقع، وتحديثات خوارزميات محركات البحث، وعقوبات جوجل، وغير ذلك المزيد.

هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى ضمان الحفاظ على بيانات سجل كلماتك المفتاحية آمنة تمامًا، لأنه عندما تفقد هذه البيانات فسيكون الأمر كارثيًا بالنسبة لموقعك، وأحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أن تكون تلك البيانات متاحة لك في جميع الأوقات؛ هو نقلها إلى خدمة التخزين السحابي كما فعلت Accuranker.

يعد استخدام التطبيقات المستندة إلى خدمات التخزين السحابي أحد أفضل القرارات التسويقية، التي يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة اتخاذها. حيث يوفر الوقت والمال على المدى الطويل، والأهم من ذلك أنه يتيح لك تأمين بيانات موقعك جيدًا.

7- شركة Mailbird:

Mailbird هي منصة إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة، وأهم ما يميزها أنها تعطي أولوية قصوى لأمان حسابات البريد الإلكتروني لعملائها.

يتم تشفير جميع البيانات المرسلة من Mailbird إلى خادمه عبر اتصال HTTPS آمن، علاوة على ذلك فإن الشركة لا تقوم بالاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملائها، ومع أنها تقوم بجمع اسمك، وبريدك الإلكتروني، والبيانات الخاصة باستخدام ميزة Mailboard، فإنها تمنحك أيضًا خيار إلغاء الحصول على هذه البيانات.

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أنه يتم إرسال أكثر من 200 مليار بريد إلكتروني كل يوم، ويتم إرسال معظم هذه الرسائل عبر خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتمثل الهجمات الإلكترونية مشكلة كبيرة لها في الفترة الأخيرة، حيث إن نسبة 1% من جميع رسائل البريد الإلكتروني ضار – أي حوالي 2 مليار في اليوم – ولا شك أن ضعف تدابير الأمان المتعلقة بالبريد الإلكتروني يهدد الشركات الصغيرة.

لذلك فإن تطبيق تدابير أمان البريد الإلكتروني يعتبر أمرًا ضروريًا لأي أعمال تجارية، كما أن تشفير البريد الإلكتروني المقترن بأمان قوي لكلمة المرور من الأمور الشديدة الأهمية في تأمين البريد الإلكتروني.