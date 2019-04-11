الهاتف Huawei Mate X سيكون متوفرًا في شهر يونيو، وقد ظهر لفترة وجيزة على متجر Vmall

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون الهاتف الذكي القابل للطي Huawei Mate X متاحًا للشراء في وقت لاحق من هذا العام، ولكن شركة Huawei كانت تلتزم الصمت بشأن موعد إطلاق هذا الهاتف بالضبط. ومع ذلك، فقد تم إزالة الغموض الآن بفضل متجر Vmall الصيني الذي تديره شركة Huawei نفسها والذي كشف عن القطعة الأخيرة من اللغز.

في الواقع، لقد ظهر الهاتف الذكي القابل للطي Huawei Mate X لفترة وجيزة على المتجر الصيني المذكور آنفا، ويُظهر التاريخ المرفق أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف في شهر يونيو المقبل. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف Huawei Mate X لن يكون أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة Huawei فحسب، بل سيكون أيضًا أول هاتف ذكي من الشركة الصينية يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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رسميًا، سيكون الهاتف Huawei Mate X القابل للطي متوفرًا في منتصف هذا العام بسعر يصل إلى 2300 يورو. وبطبيعة الحال، فمواصفات الهاتف ليست سرية، فقد سبق للشركة أن كشفت رسميًا عن هذا الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. وبالتالي، إذا كنتم مهتمين أكثر بمعرفة المزيد حول هذا الهاتف، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.