غالبية مشتري الهاتفين Google Pixel 3 و OnePlus 6T كانوا من عملاء سامسونج

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فاطمة أيت طالب - دبي - فيما يلي إحصائيات مهمة حول مشتري الهاتفين Google Pixel 3 و OnePlus 6T في الربع الرابع من العام 2018 بالولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لهذه الإحصائيات، فمعظم الأشخاص الذين قاموا بشراء هذين الهاتفين كانوا في الأصل يستخدمون هواتف سامسونج، في حين كان أقل من 20 في المئة في الأصل من مستخدمي iPhone.
الآن دعونا نوضح الأمر قليلاً. وفقا للإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد كان حوالي 51 في المئة من مشتري Google Pixel 3 في الولايات المتحدة الأمريكية يملكون في الأصل هاتف Galaxy، ولكن 31% منهم كانوا يملكون Galaxy S7 الذي تم إصداره قبل ثلاث سنوات. بينما كان 37 في المئة من مشتري OnePlus 6 من عملاء سامسونج، ولكن الكثير منهم كانوا يستخدمون إما Galaxy J2 Prime أو Galaxy S7 المذكور آنفًا.
تجدر الإشارة إلى أن 80 في المئة من مبيعات Google Pixel 3 جاءت من ملاك أجهزة الأندرويد، وهذا ما يمكن أن يمثل خيبة آمل كبيرة لهاتف كان يهدف في الأساس لجذب إهتمام مستخدمي iPhone. وعلى الرغم من عدم كونه رائدًا في السوق الأمريكي، فمن المهم الإشارة إلى أن الهاتف Google Pixel 3 كان يمثل 7.3 في المئة من إجمالي مبيعات شركة الإتصالات الأمريكية Verizon خلال الربع الأخير من العام 2018 بينما إستحوذ OnePlus 6T على 2.4 في المئة من إجمالي مبيعات T-Mobile.
ومع ذلك، فقد أدت الخصومات على هواتف سامسونج وآبل الذكية إلى تباطؤ مبيعات الهاتف OnePlus 6T في الربع الأول من العام 2019.
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