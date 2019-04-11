نائب رئيس شركة BOE يقول بأن الهواتف القابلة للطي المنخفضة التكلفة ستصل بحلول العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - الهواتف الذكية القابلة للطي مثل Galaxy Fold و Huawei Mate X أنيقة، ولكن هناك فئة قليلة من الأشخاص الذين سيكونون قادرين على تحمل تكلفة هذين الهاتفين، فمن المقرر أن يتم بيع الهاتف Galaxy Fold بنحو 2000 دولار أمريكي بينما من المقرر أن يتم بيع الهاتف Huawei Mate X بنحو 2600 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، عادة ما يكون الجيل الأول من الأجهزة باهظًا من حيث التكلفة، وهذا ما سيفرض على معظم المستهلكين الإلتزام بإستخدام الهواتف الذكية التقليدية في الوقت الراهن.

تعد BOE واحدة من أكبر الشركات المصنعة للشاشات في العالم والمزود الرئيسي لشركة Huawei بالشاشات القابلة للطي. عاجلاً أم آجلاً سوف تسمح أسعار الشاشات بوصول الهواتف الذكية القابلة للطي المنخفضة التكلفة، وهذا بالفعل ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لشركة BOE، السيد Zhang Yu في مقابلة أجريت معه مؤخرًا. ووفقا لهذا الرجل، فقد أوضح أنه في غضون عامين، سيتم بيع الهواتف الذكية القابلة للطي بأسعار منخفضة نسبيًا بحيث يمكن أن تصل إلى 1500$. ونحن نفترض بأن هذا الرقم مصمم لأجهزة Huawei التي تستخدم شاشات BOE، ولكن يمكننا أن نتوقع أسعار أرخص من المنافسين.

Advertisements

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الهاتفين القابلين للطي Galaxy Fold و Huawei Mate X، فنحن نقترح عليك زيارة هذه المقالات المفصلة هنا وهنا.