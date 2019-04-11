آبل لم تعد تطلب من العملاء دفع 99$ لترحيل البيانات لحواسيب Mac الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - إعتادت شركة آبل أن تطلب من العملاء 99 دولار أمريكي لترحيل البيانات الخاصة بهم من جهاز Mac القديم إلى الجهاز الجديد. هذه الرسوم لم تعد منطقية في عصرنا الراهن، ولكن آبل واصلت إستخلاص تلك الرسوم من عملائها لفترة طويلة، ولكن قررت الشركة تغيير ذلك الآن بعدما قامت بهدوء بإزالة رسوم ترحيل البيانات.

كان موقع TidBits أول من إكتشف بأن شركة آبل لم تعد تطلب من العملاء دفع 99 دولار أمريكي ليتم ترحيل بياناتهم من أجهزة Mac القديمة إلى أجهزة Mac الجديدة التي تم شراؤها حديثًا، وهذا بالفعل ما تم تأكيده من قبل أحد الموظفين في شركة آبل حيث صرح بالقول : ” إعتبارًا من 2 أبريل، لن تكون هناك أي تكلفة لعمليات ترحيل البيانات عند شراء جهاز Mac جديد من متجر آبل أو عند إصلاحه “.

وهذا بطبيعة الحال سيجعل الحياة أسهل لكثير من العملاء. بغض النظر عما إذا قمت بشراء حاسوب Mac جديد من متجر Apple Store أو إجراء إصلاح يتطلب إجراء ترحيل للبيانات، فسوف تقوم شركة آبل الآن بعمل ذلك للعملاء دون أي رسوم إضافية.

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كان ينبغي أن يكون هذا هو الحال منذ البداية، ولكن الوصول متأخرًا أفضل من عدم الوصول أبدًا. ضع في إعتبارك أن عملية ترحيل البيانات قد تستغرق وقتًا كبيرًا إذا كانت لديك الكثير من البيانات. لذلك، خذ هذا الأمر بعين الإعتبار عندما تقوم بتسليم جهازك إلى آبل لترحيل البيانات.