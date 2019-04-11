الهاتف Lenovo Z6 Pro سيصل مع المعالج Snapdragon 855 في اليوم 23 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Lenovo مؤخرًا أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Lenovo Z6 Pro في وقت لاحق من هذا الشهر. والآن، أعلنت الشركة أن هذا الهاتف سيظهر لأول مرة في اليوم 23 أبريل، وبالضبط في حدث سيتم عقده بالعاصمة الصينية بكين.

تأتي هذه المعلومات من نائب رئيس شركة Lenovo من خلال حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية Weibo حيث قام بنشر فيديو يؤكد من جديد بعض الأشياء التي سيأتي بها هذا الهاتف مثل المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، والكاميرا المتقدمة Hyper Vision. ويمكنك إلقاء نظرة على هذا الفيديو المعني أدناه :

بعض الصور الخاصة بالهاتف Lenovo Z6 Pro ظهرت كذلك اليوم على شبكة الإنترنت. في الواجهة الأمامية، يبدو أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيفتقر إلى القطع أو الثقب على مستوى الشاشة، ولكنه سيضم سماعة الأذن في الحافة العلوية. ومع ذلك، فلا تزال هناك إمكانية أن يأتي الهاتف Lenovo Z6 Pro مع قطع على مستوى الشاشة ولكنه فقط لا يظهر في هذه الصورة بسبب إستخدام خلفية مظلمة.

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تتمتع الواجهة الخلفية للهاتف Lenovo Z6 Pro باللمعان وبالنظر إلى أنه هاتف رائد، فمن الآمن أن نقول بأنه مغطى بالزجاج. وتظهر الصور كذلك أن الهاتف يضم أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على اليمين مع العلم بأن هذا الأخير سيمتاز بطلاء أحمر والذي يتطابق مع التصميم العام للجهاز.





كشفت صورة تم نشرها سابقًا من قبل شركة Lenovo أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيأتي مع كاميرا واحدة فقط في الخلف، ولكن سيتم تزويد هذه الكاميرا بالعديد من الميزات مثل Super Night View و Super Steady Shot. ويشاع أيضًا بأن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، والقدرة على إلتقاط صور بدقة 100 ميغابكسل.