شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 معلومات عن "كاتى بومان" صاحبة الفضل فى التقاط أول صورة للثقب الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق علماء الفلك أمس إنجازاً تاريخياً بالتقاط أول صورة للثقب الأسود، والتى تظهر هالة من الغبار والغاز على بعد 500 مليون تريليون كيلومتر من الأرض، وتم التقاطها بواسطة Event Horizon Telescope (EHT - وهى شبكة من ثمانية تلسكوبات متصلة، لكن لا يعلم الكثيرون أن صاحبة الفضل فى التقاط صورة الثقب الأسود فتاة تدعى "كاتى بومان"، وساعدت فى تطوير الخوارزمية المستخدمة فى صورة الثقب الأسود، وفيما يلى أهم معلومات عنها:

"كاتى بومان" عالمة كمبيوتر تبلغ من العمر 29 عامًا.

قادت كاتى بومان تطوير برنامج كمبيوتر جعل التقاط صورة الثقب الأسود المتطورة ممكنة.

بدأت بومان تطوير خوارزمية التقاط صورة الثقب الأسود قبل ثلاث سنوات، بينما كانت طالبة دراسات عليا فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

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قادت بومان مشروع تطوير خوارزمية التقاط صورة الثقب الأسود، بمساعدة فريق من مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعى بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية ومرصد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هايستاك.

- ألقت بومان حديث TED فى عام 2016 بعنوان "كيفية التقاط صورة لثقب أسود"، وأوضحت أن "الحصول على هذه الصورة الأولى سينتقل إلى فريق دولى من العلماء، بوساطة تلسكوب بحجم الأرض وخوارزمية تجمع بين الصورة النهائية. "

- تخطط بومان أيضًا لمواصلة العمل مع فريق Event Horizon Telescope ، الذى يضيف أطباق الأقمار الصناعية فى الفضاء إلى شبكة التلسكوبات هنا على الأرض التى تم استخدامها لإنتاج الصورة التى تم إصدارها يوم الأربعاء.