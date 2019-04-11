تكنولوجيا: تسريبات هاتف Y5 2019 من هواوي مع معالج Helio A22

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمعنا مؤخرًا عن هاتف جديد قادم من هواوي معروفًا بـ Y6 Pro 2019 في الفلبين مع معالج Helio A22، ومن ثم ظهر هاتف Y6 2019 مع ذاكرة عشوائية أقل، وفي النهاية ظهر الهاتف باسم جديد وهو Y6 Prime 2019 في باكستان. والآن، ظهر هاتف مشابه لهذا الهاتف ولكن مع شاشة أصغر إلى حد ما يحمل اسم Y5 2019.
فقد تم تسريب مواصفات هاتف Y5 2019 حيث كشفت عن أن الهاتف قادم بمعالج Helio A22 رباعي النواه مع تردد 2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت. وعلاوةً على ذلك، سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9 المستند إلى واجهة EMUI 9.0.
أما عن المكونات الخارجية، فقد ورد أن الهاتف سيأتي بشاشة بدقة 1520 × 720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9.
لم يكشف التسريب عن تاريخ توافر الهاتف، ولكنه من المرجح أن يصل قريبًا.
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