سامسونج تقول أنها ستقود سوق الهواتف الذكية لعشر سنوات أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - تستمر المعركة من أجل لقب الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية بين شركتي سامسونج و Huawei. في حين لا تزال شركة سامسونج تحتفظ بهذا اللقب حاليًا إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن شركة Huawei إستطاعت في السنوات الأخيرة أن تقلص الفجوة بينها وبين شركة سامسونج. أعلنت شركة Huawei مرارًا وتكرارًا إلتزامها بتخطي منافستها الكورية الجنوبية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها ردًا من سامسونج. صرح الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج، السيد DJ Koh بأن شركته ستقود العقد القادم بإعتبارها الشركة المصنعة الأولى للهواتف الذكية في العالم.

عندما سُئِل عن إحتمال فقدان المركز الأول، أجاب السيد DJ Koh أنه بصفتها أكبر مصنعة للهواتف الذكية في العالم، فقد ركزت سامسونج دائمًا على الإبتكار وتحسين منتجاتها، مؤكدًا أن هذا ما سيتم أخذه بعين الإعتبار أيضًا في العقد المقبل.

على الرغم من تراجع المبيعات العالمية، فإن سامسونج واثقة من نهجها مع الهواتف القابلة للطي بحيث يتصور الرئيس التنفيذي للشركة أنها سوف تمثل بداية ظهور تجربة إستخدام غير مسبوقة في عالم الأجهزة المحمولة. وعلاوة على ذلك، أكد DJ Koh أن الشركة كانت مشغولة بتحديث شاشة Galaxy Fold لتقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها دون أي مشاكل ملحوظة.

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صرح الرئيس التنفيذي أيضًا بأن سامسونج على إستعداد لتوسيع خط هاتفها القابل للطي ليشمل قاعدة أكبر من المستهلكين على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول الأسعار أو الإطار الزمني للإطلاق. لقد علمنا أيضًا أن النسخة الفرنسية من المساعد الرقمي Bixby Voice هي الآن في المرحلة التجريبية وستصل بشكل رسمي قريبًا.