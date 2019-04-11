الهاتف OnePlus 7 Pro يظهر للعلن، وقد يكون هاتف OnePlus الأول المتوافق مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة OnePlus تعمل على هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، فقد أكدت لنا ذلك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. ومع ذلك، فقد أصبحت بحوزتنا الآن بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الهاتف بغض النظر عن قدومه مع المعالج Snapdragon 855 والمودم Snapdragon X50 الذي يمنحه القدرة على الإستفادة من شبكات 5G. في الواقع، لقد ظهرت اليوم صورتين واقعيتان يقال بأنهما لهاتف OnePlus المتوافق مع شبكات 5G على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مما يكشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف والشاشة الخالية من القطع وذات الإطار النحيف.

المصدر يطلق على الهاتف إسم OnePlus 7 Pro ويحمل الإسم الرمزي GM1915. وتكشف صفحة ” About ” في إحدى الصور أن الهاتف يضم شاشة Super Optic بحجم 6.67 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن كاميرات بدقة 48MP و 16MP و 8MP.

يعمل الهاتف كذلك بنظام Android 9 Pie ويحمل البنية رقم 9.5.1 GM31CB. ومع ذلك، فنحن نلاحظ تواجد صورة الهاتف OnePlus 6T في المكان حيث ينبغي أن تظهر صورة الهاتف، وهذا ما يدفعنا لنشك في شرعية هذه الصور، ولكن يمكن أن يكون هذا بسبب نظام تشغيل الهاتف غير المكتمل والذي لم يتم الإنتهاء منه بعد. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الشهر الماضي رصد هاتف من شركة OnePlus يحمل الإسم الرمزي GM1915 والبنية 9.5.1 على مستوى نظام التشغيل وهو يحصل على شهادة البلوتوث، مما يؤكد لنا دعمه لتقنية البلوتوث 5.0.

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الأمر الأكثر إثارة للإهتمام هو أن الإسم الرمزي للهاتف الذي يظهر في هذه الصور يختلف كليًا عن الأسماء الرمزية المستخدمة في هواتف OnePlus السابقة، فهي تميل إلى أن تبدأ بالحرف A. وقد يشير التغيير الحاصل على مستوى الإسم الرمزي إلى أن OnePlus 7 سيمثل بداية مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، وقد سبق للشركة أن أكدت لنا بأن هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G سيكون جزءًا من سلسلة جديدة من الهواتف الذكية.