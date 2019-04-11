شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تحسده.. تعرف على راتب رئيس تويتر خلال عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة تويتر على راتب 1.40 دولار فقط فى عام 2018 لإدارة الشبكة الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته الشركة فى وقت متأخر من يوم الاثنين، كما رفض جميع التعويضات والمزايا الأخرى لهذا العام.
يتماشى هذا الراتب البسيط مع ما حصل عليه دورسى بالسنوات السابقة، عندما رفض تقاضى أى مبلغ على الإطلاق، إذ جاء بالتقرير: "كدليل على التزامه وإيمانه بإمكانية إنشاء قيمة طويلة الأجل بتويتر، رفض الرئيس التنفيذى لدينا جاك دورسى، جميع التعويضات والمزايا لعام 2015 و 2016 و 2017 ، وفى عام 2018 ، رفض جميع التعويضات والمزايا بخلاف راتب 1.40 دولار. "
وهذا لا يعنى أن دورسى فقيرا، فوفقًا لإيداع عام 2017، يمتلك مؤسس تويتر أكثر من 16 مليون سهم على تويتر، بقيمة 557 مليون دولار بسعر سهم الثلاثاء، كما أنه يكسب المال من وظيفته الثانية كرئيس تنفيذى لشركة المدفوعات سكوير، كما قام خلال عام 2018 ببيع أسهم Square بقيمة إجمالية قدرها 80 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته مجلة Forbes .
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