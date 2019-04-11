قرار صادم من "غوغل" بشأن "يوتيوب" مدفوع الأجر

وهذه هى الزيادة الثانية في السعر في حوالي 14 شهرا وتأتي بينما توسع يوتيوب عروضها لتحسين قدرتها على المنافسة أمام عدد متزايد من الخدمات.
وكانت جوجل قد رفعت سعر الاشتراك في خدمة يوتيوب تي.في من 35 دولارا إلى 40 دولارا في فبراير شباط من العام الماضي.
وستضيف خدمة يوتيوب تي.في ثماني قنوات جديدة من بينها قناة ترافل وإتش.جي.تي.في وفوود نتوورك ليصل العدد الإجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70.
وقالت جوجل في تدوينة إن السعر الجديد يسري من العاشر من أبريل نيسان للمشتركين الجدد، في حين أن الرسوم المعدلة للمشتركين الحاليين سيبدأ سريانها بعد الثالث عشر من مايو أيار.
وأضافت أن السعر للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 54.99 دولار للشهر.
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