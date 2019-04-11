شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون جهاز لمعرفة المستقبل ويتنبأ بالعقود المستقبلية قبل حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انشأ العلماء جهاز لمعرفة المستقبل ويمكنه التنبؤ بالوقائع البديلة والعقود المستقبلية المحتملة، إذ قاموا بتطوير كمبيوتر كمى يمكنه توقع المستقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، يمكنها محاكاة 16 جدولًا زمنيًا على الأكثر للفوتونات "حزم الضوء" التي تشغل مواقع مختلفة، فهو تقليدا لما يحدث في فيلم السفر عبر الزمن Back To The Future، حيث أظهر المستقبل أنه ليس ثابتًا وغير قابل للتنقل، ولكنه يمثل مجموعة من الاحتمالات.

وقال الدكتور مايل جو، أحد العلماء من جامعة نانيانغ التقنية (NTU) في سنغافورة: "عندما نفكر في المستقبل، فإننا نواجه مجموعة واسعة من الاحتمالات، وهذه الاحتمالات تنمو بشكل كبير مع تقدمنا في المستقبل، على سبيل المثال، لو كان لدى كل شخص احتمالان فقط للاختيار من بينها كل دقيقة، ففي أقل من نصف ساعة هناك ما يزيد عن 14 مليون مستقبل ممكن، وفي أقل من يوم، يتجاوز العدد عدد الذرات في الكون".

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وأدركت مجموعته البحثية أنه على نطاق أصغر بكثير، يمكن للكمبيوتر الكمي فحص جميع العقود المستقبلية المحتملة لعملية اتخاذ القرار، ويقوم بذلك عن طريق وضع الاحتمالات في معادلة الكم.

كما أن الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، مستوحاة من الفيزيائي النظري الحائزعلى جائزة نوبل ريتشارد فاينمان، ولقد كان أول من أدرك أنه عندما ينتقل جسيم دون ذري من النقطة أ إلى النقطة ب، فإنه لا يختار بالضرورة مسارًا واحدًا، وبدلاً من ذلك، يتبع في الوقت نفسه جميع المسارات الممكنة التي تربط النقاط.