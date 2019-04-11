شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. اعرف المساحة الآمنة بين جسمك وأجهزتك الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب أن تلتزم بمساحات معينة بين جسمك وهاتفك المحمول وكذلك شاشة الكمبيوتر الذى تستخدمه، لأنها تؤثر بالسلب على صحتك فى مختلف الأوقات، وهنا نقدم لك أرقاما مهمة تعبر عن المسافات الآمنة لك، ولماذا عليك أن تلتزم بها، وذلك وفقا لعدد من المواقع العلمية ومن بينها موقع " ugreen" و " safetyandhealthmagazine".

1- يجب أن تحافظ على مساحة جيدة بين هاتفك الذكى وقلبك وعقلك بشكل خاص، والتى تكون حوالى 1.5 متر خلال النوم، وذلك لأن الدراسات أظهرت أن الهواتف الذكية التى تكون بالقرب من الرأس قد تصيب موجات المخ وتغيرها، وذلك فى 70% من الأشخاص، بالإضافة إلى أنها قد تصيبك بالصداع والأضرار الجينية وفقدان الذاكرة والضغط على الأوعية القلبية.

2- الهاتف الذكى يصدر أكبر حجم للإشعاع الالكترومغناطيسى عندما تجرى مكالمة هاتف لذلك لا ترد على المكالمة إلا بعد ثانيتين.

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3- ابعد الهاتف عن أذنك فلا تجعله قريبا جدا منها، بل أن مسافة من 1 إلى 3 سنتيمتر جيدة للوقاية من أى أضرار، حيث إن إشعاع الهاتف قد يتسبب فى نمو بعض الأورام فى عصبك السمعى.

4- عندما تمارس عملك لا تقترب من شاشة الكمبيوتر بل عليك أن تبتعد مسافة من 16 إلى 30 إنش من عينيك أو ما يقدر بـ40 إلى 75 سنتيمتر، وذلك للوقاية من مشكلات العين مثل الجفاف وتشوش الرؤية.