يبتلع أي شيء يقترب منه.. التقاط أول صورة في التاريخ للثقب الأسود

اليوم الجديد

أكد فريق علمي دولي، اليوم الأربعاء، التقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب، مما يعد إنجاز كبير في مجال الفيزياء الفلكية.

ويتيح هذا الإنجاز للعلماء فرصة أفضل لفهم هذه "الوحوش السماوية" التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وتقول وكالة "سكاي نيو"، إنه أجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب)، وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

ولم تظهر الصورة بشكل واضح...