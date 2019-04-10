تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A80 بكاميرة منزلقة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري الآن عن أحدث إصدار من سلسلة هواتف A في هاتف Galaxy A80 الذي يأتي بوحدة منزلقة تضم كاميرة قابلة للتدوير.

ينطلق هاتف Galaxy A80 من سامسونج اليوم بتصميم يعرف يعرف ب”Era of Live”، حيث تبدأ من خلاله سامسونج في إعادة تطوير سلسلة A من هواتفها الذكية، مع تصميم غير تقليدي للكاميرة التي تظهر في وحدة منزلقة من الهاتف وتأتي بتصميم قابل للتدوير بتقنية ميكانيكية لدعم المستخدم بكاميرة أمامية وخلفية معاً، مع أعلى آداء في تصوير السيلفي وتسجيل الفيديو.

ويأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة Galaxy A80 بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، مع تقنية تثبيت Super Steady التي جاءت للمرة الأولى من سامسونج في هواتف Galaxy S10.

كما يأتي المستشعر الثاتي بدقة 8 يمجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة بزاوية عرض 123 درجة لتسجيل الفيديو، مما يتيح جمع أكبر قدر ممكن من تفاصيل المشهد، بينما يأتي المستشعر الثالث 3D ToF والذي يدعم تركيز دقيق Live Focus للصور الثابتة والفيديو أيضاً.

سامسونج تقدم أيضاً هاتف Galaxy A80 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، مميزة بدقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، إلى جانب مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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هاتف Galaxy A80 يتميز أيضاً بإطار معدني مع زجاج منحني في جهتي الهاتف، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 3700 mAh، مع شاحن مميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ويضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت، لكن لا يأتي الهاتف بإختيارات أعلى في السعة التخزينية أو فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع واجهة One UI.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A80 بألوان الذهبي الوردي، الأسود إلى جانب الأبيض، ومن المنتظر أن تعلن سامسونج لاحقاً عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

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