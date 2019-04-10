شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر للحظة الكشف عن أول صورة للثقب الأسود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مجموعة من علماء الفلك الذين يديرون شبكة من التلسكوبات الراديوية التى تدور حول الكرة الأرضية وتسمى Event Horizon Telescope ، لأول صور للثقب الأسود.

ووفقا لموقع صحيفة "نيويورك تايمز"، حاولت وسائل الإعلام والأفلام منذ عدة سنوات، محاكاة الثقوب السوداء، لذا إذا سارت الأمور على ما يرام، فستكشف الصور اليوم عن الشكل الحقيقى لهذه الثقوب الغامضة، وسوف يلقى العلماء أخيرًا نظرة على ما بدا غير مرئي.

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وإذا كنت ترغب فى متابعة البث المباشر للحظة الكشف عن أول صورة للثقب الأسود، يمكنك الوصول إليه من خلال موقع المؤسسة الوطنية للعلوم من

الثقوب السوداء هى أشياء كثيفة للغاية، لا يمكن لأى شىء حتى الضوء الهروب من جاذبيتها، و تم التنبؤ بها من خلال معادلات نظرية ألبرت أينشتاين للنسبية العامة، كما تم حلها من قبل الفيزيائى الألمانى كارل شوارزشيلد فى عام 1915.