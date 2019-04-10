شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الروبوت السبب".. أول ولادة فى التاريخ يشترك فى تفاصيلها الإنسان الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة البريطانية لندن ميلاد أول رضيع عن طريق رحم تمت زراعته بعملية جراحية أجراها الإنسان الآلى "الروبوت"، وتشترك فيها الجدة وبلغ وزن الرضيع 2.7 كيلو جرام وتمت الولادة من خلال عملية قيصرية.

الأم التى ولدت الطفل الرضيع تبلغ من العمر 36 عاما، وحصلت على الرحم من خلال تبرع والدتها لها واللافت للنظر فى هذه العملية أنها تم إجراء عملية نقل الرحم من خلال الإنسان الآلى بشكل كامل، وذلك وفق ما ذكرته "تليجراف".



أول مولود من أم تم زراعة رحم لها بواسطة روبوت

وقال أحد الأطباء المشرفين على عملية الولادة، إنه شعور رائع أن تنجب الأم مثل هذا الطفل المميز بالإضافة إلى أنى أشعر بالفخر لأكون جزءًا من العملية بداية من الاجتماع الأول مع الزوجين إلى عملية زرع الرحم، والآن نرى فرحة الجميع عندما يصبح ما نأمله حقيقة.

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وتجري العملية من خلال الروبوت عن طريق إحداث ثقب بسيط، وتتطلب إحداث 5 غرز فقط في المعدة، وأثناء إجراء العملية، يجلس طبيبان جراحان لمتابعة الإجراءات، ويتولى ذراعا الروبوت نزع الرحم من المتبرعة، ويجري هذا التدخل الطبى بعناية فائقة حتى لا تضرر المتبرعة ويظل رحمها سليما، وبعد فصل رحم المرأة، وقطع الشرايين والأوعية التي تربطه بالمتبرعة، يقوم الأطباء بإخراج الرحم عن طريق واحد من الثقوب ثم تتم زراعته بشكل مباشر لدى المستفيدة عن طريق عملية جراحية مفتوحة تستغرق 6 ساعات.